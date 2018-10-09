 Türkiye Suudi Arabistan Konsolosluğunda inceleme yapacak | TÜRKİYE | DW | 09.10.2018

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TÜRKİYE

Türkiye Suudi Arabistan Konsolosluğunda inceleme yapacak

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını duyurdu.

Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bir hafta önce İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini aydınlatmak amacıyla konsolosluk binasında inceleme yapılacağını duyurdu.

Dschamal Chaschukdschi (Getty Images/AFP/M. Al-Shaikh)

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin bir soruyu cevaplandıran Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığının bulunduğunu, ancak diplomatik misyon şefinin uygun görmesi halinde konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabildiğini belirtti. Sözcü Aksoy, "Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır” dedi.

Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/R.Jensen)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Veliaht Prens, "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok” demişti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Salı günü İstanbul'daki başkonsolosluğa girdiğinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı için Türkiye'ye başkonsolosluk binasını arama izni vermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Bloomberg kanalına röportaj veren Veliaht Prens, Cuma günü yayınlanan röportajda, "Bu binalar egemen topraklardır ancak buraya girmelerine, arama yapmalarına ve ne yapmak isterlerse yapmalarına izin vereceğiz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile yaptığı basın toplantısında Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile yaptığı basın toplantısında Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Başkonsolosluk, Kaşıkçı’nın çıktığını ispat etmeli

Macaristan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na atfen yaptığı açıklamada, "Başkonsolosluk yetkilileri ‘Buradan çıktı’ demekle kendini kurtaramaz. İlgili merciler onlar da bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz” demişti.

DW / AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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