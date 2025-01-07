Türkiye Suriye'ye yüzer santral gönderecek

Suriye yönetimi elektrik tedariki için Türkiye ve Katar'dan birer yüzer santral alacaklarını açıkladı.

Türkiye enerji sıkıntısı yaşayan Suriye'ye bir yüzer santral gönderecek. Açıklama Suriye yönetiminden geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre yeni yönetim, iç savaş yıllarında yıpranan enerji altyapısını güçlendirmek için Türkiye ve Katar'dan iki enerji gemisi tedarik edecek.

Ülkenin elektrik idaresinden yapılan açıklamada iki geminin toplamda 800 megawatt kapasiteye sahip olacağı belirtildi. Ancak açıklamada yüzer santrallerin ne zaman Suriye'ye ulaşacağı, ne kadar süreyle burada kalacakları ve finansman koşullarına dair detaylar yer almadı.

Açıklamada devrik lider Beşar Esad döneminde enerji üretim ve nakil altyapısının ciddi hasar aldığı, onarım çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

ABD, Pazartesi günü Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları hafifleten bazı kararlar açıklamıştı. Alınan muafiyet kararı, 7 Temmuz tarihine kadar Suriye ile enerji ticaretine imkân tanıyor.

Suriye'nin birçok bölgesine günde sadece iki-üç saat elektrik verilebiliyor. Yeni yönetim gelecek iki ay içinde bu süreyi sekiz saate çıkarmayı hedefliyor.

Reuters / MUK,CÖ

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