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Türkiye Suriye'den çekilmeyi kabul etti iddiası

3 saat önce

Suriye'deki El Vatan gazetesi Türkiye ve Suriye savunma bakanları arasında Moskova'da yapılan görüşmede Ankara'nın Suriye'den çekilmeyi kabul ettiğini öne sürdü.

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Suriye'de yayın yapan Şam rejimine yakın El Vatan gazetesi, hükümet kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanlarının Moskova'da yaptıkları görüşmelerde, Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki topraklardan çekilmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını iddia etti.

28 Aralık'taki görüşmede iki ülke arasındaki yakınlaşma için Şam'ın ortaya koyduğu başlıca koşullardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeyi terk etmesi olduğu vurgulandı. Bunun kabul edildiğini belirten gazeteye konuşan adı açıklanmayan kaynaklar, 2020 yılında imzalan anlaşma doğrultusunda M4 otoyolunun açılması konusunda da anlaşma sağlandığını ileri sürdü.

Görüşmede Ankara'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunun, ayrıca PKK'nin her iki ülke için de tehdit unsuru olduğunun teyit edildiği belirtildi.

Koordinasyon için özel komite kurulacak

Gazeteye konuşan kaynak, üçlü görüşmede anlaşmaya varılan konuların takibi ve hayata geçirilmesi için özel komitelerin görevlendirileceğini, daha fazla koordinasyon için tarafların temaslara devam edeceklerini ifade etti.

Uzlaşmaya varıldığı iddia edilen konularla ilgili Ankara veya Şam'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Akar: Operasyonla ilgili bağlayıcı konuşmadık

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra gerçekleşen ilk üst düzey görüşmeyle bir grup gazeteciye açıklama yapan Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası kara operasyonu planında bir değişiklik olup olmadığı sorulmuştu. Türk basınına yansıyan ifadelere göre Akar buna, "Operasyon planımızla ilgili Cumhurbaşkanımız da biz de kendimizi bağlayıcı bir ifade kullanmıyoruz" yanıtını vermişti. Akar, Türkiye ile Suriye'nin ortak operasyon yapma ihtimaline ilişkin soruyu ise "Bu görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii" sözleriyle yanıtlaşmıştı.

Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ev sahipliğinde Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Orgeneral Ali Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanları Suriye'yi görüştü

Diğer yandan Cumartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefonda görüştüğü bildirildi. Moskova'dan yapılan yazılı açıklamada iki bakanın Suriye konusunu ele aldığı kaydedildi.

DW, Reuters / GY, JD

 

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