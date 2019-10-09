Türkiye Suriye'deki operasyonları durduruyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinde yaptığı basın açıklamasında Suriye'de ateşkese karar verildiğini ve YPG'nin güvenli bölgeden çekileceğini söyledi.

Türkiye'nin YPG güçlerinin çekilmesine imkân tanımak için askeri operasyonu beş günlüğüne durduracağını söyleyen Pence, daha sonra kalıcı ateşkesin sağlanacağını sözlerine ekledi. Pence, 120 saat içinde YPG’nin sınırın 20 mil güneyine çekileceğini kaydederek ateşkesin kalıcı olması halinde de ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamayacağını vurguladı.

Pence sözlerini "Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Ateşkes anlaşmasının yanı sıra Türkiye ve ABD, Kuzey Suriye'de IŞİD'in faaliyetlerini durdurmaya karar vermiştir. Bunun içinde tutuklama tesisleri dair anlaşmalar vardır. ABD ve Türkyiye kırılgan insan hakları, özellikle etnik din topluluklarını korumak için ortak karar almıştır" şeklinde sürdürdü.

“Kobani halkına karşı bir harekât” yapılmaması konusunda da uzlaşma sağlandığını belirten Pence, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi için de çaba gösterileceğinin altını çizdi.

"Ateşkes değil, ara verildi"

Pence'in ardından Cumhurbaşkanlığında bir açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için 120 saat operasyona ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. YPG'nin elindeki silahlar toplanacak. Tüm mevzi ve tahkimatlar kullanılmaz hâle getirilecek" dedi.

Çavuşoğlu sözlerini "Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır. Operasyonu durdurduktan sonra mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır" şeklinde konuştu.

Trump'tan Erdoğan'a teşekkür

Pence'in açıklaması öncesi de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Türkiye'den harika haber" şeklinde paylaşımda bulundu ve Erdoğan'a teşekkür etti.

Trump, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazdı.

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DW/JD/HS