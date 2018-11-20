Türkiye: Suriye'de meşru müdafaa hakkı kullanılacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararda, Türkiye'nin Suriye'de meşru müdafaa hakkını kullanacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanan ve yaklaşık beş saat süren MGK toplantısında Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik kararlar dikkat çekti.

Toplantının ardından yayınlanan MGK bildirisinde, "Siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir. Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanarak, PKK/PYD-YPG'nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı da duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edilmiştir" vurgusu yer aldı.

Türkiye, PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle Suriye'nin kuzeyindeki PYD'yi ve onun silahlı unsuru YPG'yi terör örgüt olarak görüyor. YPG, IŞİD'e karşı ABD desteğiyle oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ana omurgasını oluşturuyor. Çoğunluğunu Kürt milislerin oluşturduğu SDG, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusunda geniş bir alanı kontrol ediyor. Türkiye bu unsurları ulusal güvenliğine tehlike olarak görüyor. Daha önce Afrin'e operasyon düzenleyen ve bu kenti PYD'nin kontrolünden alan Türkiye, bölgedeki PYD varlığıyla ilgili olarak Washington yönetimiyle uzlaşma sağlayamıyor.

MGK bildirisinde "bazı ülkelerin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği" belirtildi.

Afrin yakınlarında Türkiye tankları

Suriye için yol haritası çağrısı

Bildiride, geçen ay İstanbul'da Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla düzenlenen dörtlü Suriye zirvesinde görüşülen konulara da vurgu yapıldı. Buna göre bildiride "Suriye'ye ve bölge barışına katkı sağlayacağı, İdlib'de ağır silahlardan arındırılmış bölge oluşturularak ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemi vurgulanmış, bu bağlamda alınması gereken ilave tedbirler üzerinde durulmuştur. Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi'nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuş, bunun için taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur" ifadesine yer verildi.

Akdeniz'de sondaj faaliyetleri

Bildiride Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına da değinildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın "hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsade edilmeyeceği" belirtilen kararda, "Bölgedeki tek yanlı ve uluslararası hukuku çiğneme teşebbüsleri ile cepheleşme girişimlerinin bölge ve dünya barışına katkı sağlamayacağı, uluslararası hukuka uygun ve Meclis iradesine dayanan kararlılığımızın dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir" ifadesi yer aldı.

DW/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe