 Türkiye: Suriye′de askeri konvoyumuz vuruldu | TÜRKİYE | DW | 19.08.2019

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TÜRKİYE

Türkiye: Suriye'de askeri konvoyumuz vuruldu

Türkiye Suriye'nin İdlib vilayetindeki gözlem noktasına giden bir Türk askeri konvoyuna düzenlenen hava saldırısında üç sivilin öldüğünü duyurdu. Suriye, konvoyun "teröristlere" silah taşıdığını öne sürmüştü.

Arşiv fotoğrafı

Arşiv fotoğrafı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib vilayetindeki gözlem noktasına giden bir Türk askeri konvoyuna hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıyı kınayan bakanlık, olayda üç sivilin öldüğünü ve 12 sivilin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu konvoyun, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda yapılan mutabakatlara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle risk altında olan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak üzere yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "İkmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil/masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30'da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır. Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55'te bir hava saldırısı düzenlenmiştir" denildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz" ifadesi yer aldı.

Suriye: Türk konvoyu Han Şeyhun'a silah taşıyordu

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk askeri konvoyunun, İdlib vilayetinin Han Şeyhun kasabasındaki "teröristlere" silah taşıdığını öne sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığından resmi bir kaynağın SANA'ya yaptığı açıklamaya göre, "Mühimmat, silah ve askeri teçhizat dolu Türk araçları, bu sabah Suriye-Türkiye sınırını geçti ve BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü listesindeki El Nusra Cephesi'nin bozguna uğramış teröristlerine yardım etmek üzere Han Şeyhun'a gitmek için Sarakip kentine girdi" demişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ve Rusya'nın, hava saldırılarıyla konvoyun İdlib'deki ilerleyişine engel olduğunu bildirmişti. Reuters'ın haberine göre, Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, hava saldırıları sonucunda, konvoya eşlik eden silahlı muhaliflerden birinin öldüğü belirtilirken bombardımanda yaralananlar da olduğu aktarılmıştı.

Suriye'de rejm yanlısı güçler 2014 yılından sonra ilk kez dün Han Şeyhun'a girmişti.

Han Şeyhun'un bulunduğu İdlib vilayetinin kontrolü büyük oranda Heyet Tahrir Şam grubunun elinde. El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, adını Heyet Tahrir Şam (HTŞ) olarak değiştirmişti. Türkiye, HTŞ'yi Ağustos 2018'de terör örgütü listesine almıştı.

DW,AFP,rtr,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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