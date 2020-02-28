 Türkiye-Suriye sınırında derin sessizlik | TÜRKİYE | DW | 28.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye-Suriye sınırında derin sessizlik

İdlib'de 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından kapatılan Cilvegözü yeniden geçişlere açıldı. Yaşamını yitiren askerlerin cenazeleri otopsilerinin yapılmasının ardından memleketlerine gönderilecek.

Cilvegözü Sınır Kapısı

Cilvegözü Sınır Kapısı

Suriye’nin İdlib şehrinin güneyinde, Perşembe günü saat 19:30 sıralarında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 33 askerin yaşamını yitirmesinin ardından cenazelerin ve yaralı askerlerin tahliye edildiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı kısa süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı. Tahliyelerin ardından sınır kapısı bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden trafiğe açıldı.

Zaman zaman askeri araç ve ambulansların Türkiye’ye giriş yaptığı sınır kapısından, 2 kilometre ötede bulunan tampon bölgeye insani yardım ve inşaat malzemesi sevkiyatı yapılıyor. Suriye tarafında kurulan tampon bölgeye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı, buradan da muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bağlı Bab El Hava Sınır Kapısı’na bağlanıyor. Tampon bölgeden gelen kamyon şoförleri, herhangi bir mülteci yoğunluğu olmadığını söylüyor. Dünya medyasından çok sayıda gazeteci de gelişmeleri Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan takip ediyor.

Cenaze töreni düzenlenmeyecek

Saldırıda yaralanan askerlerin tedavileri Reyhanlı ve Hatay’da devam ederken bazı yaralı askerlerin de GATA’ya sevk edildiği öğrenildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıda yaşamını yitiren 33 askerin otopsi işlemleri de devam ediyor.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevlendirdiği savcıların gözetiminde yapılan otopsi işlemlerinin ardından, yaşamını yitiren askerler memleketlerine gönderilecek. Hatay Valiliği, şehit cenazelerinin basına kapalı bir şekilde hastanelerden memleketlerine uğurlanacağını açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki askeri nakliye uçağı da cenazelerin memleketlerine götürülmesi için Hatay Havaalanı’nda hazır bekletiliyor.

Milli Savunma Bakanı operasyonu yönetiyor

İdlib’de düzenlenen saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen güvenlik zirvesinin ardından gözler Suriye sınırına çevrildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları da dün gece Hatay’a geldi. Bakan Akar geceden beri sınırda kurulan harekat merkezinde operasyonu yönetti ve hastanedeki yaralıları ziyaret etti. 

Türkisches Militär in Syrien - 27. Feb. 2020

Türk SİHA’ları İdlib hava sahasında

Rejim unsurlarının dün gece düzenlediği saldırının ardından sınır birliklerine konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler de alarma geçirildi. Askeri kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın (SİHA) dün geceden bu yana İdlib hava sahasında rejim unsurlarına operasyon düzenlediğini söyledi.

TSK kaynaklarına göre, saldırı düzenlendikten sonra başlatılan operasyonda şu ana kadar 200’den fazla rejim hedefi imha edildi, 329 rejim askeri de öldürüldü. Öte yandan, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklerden de Suriye’deki rejim hedeflerine yönelik obüs atışları yapıldığı bildirildi.

İdlib çevresinde çatışmalar devam ediyor

Türk askerlerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından gözlerin çevrildiği İdlib çevresinde de çatışmaların devam ettiği belirtiliyor. Bölgedeki kaynaklar, İdlib’in M4 ve M5 karayollarının kesiştiği Serakib bölgesinde rejim güçleri ve muhalifler arasındaki çatışmaların şiddetlendiğini bildiriyor. Türkiye’den bazı sınır birliklerinin de rejim hedeflerine yönelik top atışları yaptığı öğrenildi.

Suriye’de son zamanlarda çatışmaların yoğunlaştığı İdlib, muhaliflerin elindeki son bölge olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Bu nedenle Rusya destekli rejim kuvvetleri ilerlemeye çalışırken bölgeyi elinde bulunduran muhalifler ise ilerlemeyi durdurmaya çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib çevresindeki 12 gözlem noktasısı da takviye güçlerle güçlendiriliyor. Öte yandan Türkiye’nin değişik yerlerinden bölgeye askeri sevkiyat da devam ediyor.

Felat Bozarslan / Cilvegözü

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman siyasetçilerden İdlib çağrısı: Çatışmalara son verin

Farklı partilerden Alman siyasetçiler İdlib'de çatışmalara son verilmesini istedi. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'dan siyasetçiler sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye'ye destek çağrısında bulundu. (28.02.2020)  

Rus uzman: Nihai çözüm şiddet yoluyla sağlanacak

Moskova ve Şam’ın İdlib’deki “final” konusunda uzlaştıklarını, nihai çözümün müzakerelerle değil “şiddet” yoluyla sağlanacağını söyleyen Rus uzmanlar, Putin’in kaybedecek bir şeyi olmadığı görüşünde. (28.02.2020)  

Lavrov: Suriye ordusunun ihlallere yanıt hakkı var

İdlib'deki saldırı sonrasında telefonla görüşen Putin ve Erdoğan'ın ek önlemlerin gerekliliği konusunda anlaştığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı ise Türkiye'nin askerlerin konumunu Rusya'ya bildirmediğini yineledi. (28.02.2020)  

Yunan ve Bulgar sınırında güvenlik artırılıyor

Türkiye'deki sığınmacıların Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında yoğunlaşması üzerine Atina ve Sofya önlemleri artırıyor. Bulgar hükümeti, Türkiye sınırına bin kadar asker göndermeye hazır olduğunu duyurdu. (28.02.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Sınıra akın ettiler  

Benzer içerik

Nato-Hauptquartier in Brüssel

NATO'da İdlib toplantısı başladı 28.02.2020

NATO Türkiye'nin İdlib'de düzenlenen saldırının ardından yaptığı çağrı üzerine toplandı. Rusya da Suriye kıyılarına iki fırkateyn yolladı.

Belgien Brüssel NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg

NATO: Türkiye ile dayanışma içindeyiz 28.02.2020

NATO, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğunu vurgulayarak Rusya ve Suriye ordusuna İdlib'deki saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Deutschland Berlin Bundestag | AfD-Fraktion

Alman siyasetçilerden İdlib çağrısı: Çatışmalara son verin 28.02.2020

Farklı partilerden Alman siyasetçiler İdlib'de çatışmalara son verilmesini istedi. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'dan siyasetçiler sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Akar: Saldırı Rusya ile koordinasyona rağmen yapıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının, birliklerin konumunun Rus yetkililerle koordine edilmiş olmasına rağmen gerçekleştiğini bildirdi. Rusya "Türkiye bilgi vermedi" demişti.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. Kimin ödül alacağına İngiliz aktör Jeremy Irons'ın başkanlığındaki uluslararası jüri karar verecek.  