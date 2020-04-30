Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi

Türkiye'nin, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden olan Somali'ye ikinci kez yolladığı sağlık malzemeleri başkent Mogadişu'ya ulaştı.
Türkiye'nin, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden olan Somali'ye ikinci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent Mogadişu'ya iniş yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini Somali'ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'ya indi" ifadelerine yer verildi.
DHA,TY
©️ Deutsche Welle Türkçe
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