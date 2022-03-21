 Türkiye S-400′leri Ukrayna′ya verebilir mi? | Türkiye | DW | 23.03.2022

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Türkiye

Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya verebilir mi?

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri yeniden gündemde. Nedeni uluslararası medyada yer alan haberler. İddiaya göre Washington Türkiye’nin bu sistemleri Ukrayna’ya vermesi için nabız yokluyor. Ancak resmi bir talep yok. DW Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre bu sistemlerin Ukrayna’ya verilmesi teknik olarak mümkün değil ve verilmesi Türkiye için büyük riskler barındırıyor.

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