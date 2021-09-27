 Türkiye, Rusya′ya yönelik yaptırımlara katılmazsa sonuçları ne olur? | MULTİMEDYA | DW | 14.03.2022

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MULTİMEDYA

Türkiye, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmazsa sonuçları ne olur?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda Moskova'ya geri adım attırmak isteyen Batı yaptırımlarını sertleştiriyor. Türkiye, yaptırımlara uymayı düşünmediklerini söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ise "Dünyada hiçbir ülkenin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlardan kaçması için alan sağlamasına izin vermeyeceğiz" dedi. Peki, Türkiye bu politikasını sonuna kadar sürdürecek mi?

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