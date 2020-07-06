 Türkiye: Rusya′ya uçuşlar başlıyor | TÜRKİYE | DW | 15.07.2020

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TÜRKİYE

Türkiye: Rusya'ya uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ile Rusya arasında koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşların 15 Temmuz itibarıyla yeniden başlatılması konusunda Moskova ile anlaşıldığını açıkladı.

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Arşiv

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz'dan itibaren Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda Moskova ile mutabık kaldıklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı'na konuşan Karaismailoğlu, koronavirüs salgını sürecindeki normalleşme döneminde uçuşların yeniden başlatıldığı ülke sayısının böylece 32'ye yükseldiğini belirtti.

Rus havayolu şirketi: Bize bilgi ulaşmadı

TASS haber ajansı ise Rus havayolu şirketlerinin henüz Rusya Ulaştırma Bakanlığından bu yönde bir bildirim almadığını duyurdu. Rus ajansına konuşan bir havayolu şirketi yetkilisi, "Ulaştırma Bakanlığından herhangi bir bilgi almadık" dedi.

Salgın nedeniyle iki ayı aşkın süre uluslararası uçuşları durduran Türkiye, 11 Haziran'da 31 ülkeyle seferleri yeniden başlatmıştı.

2019 yılında Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke Rusya oldu. Açıklanan resmi verilere göre, Türkiye 2019'da 7 milyonun üzerinde Rus turist çekti. Rusları, 5 milyon turist ile Almanya izledi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının kaydedildiği 11 Mart'tan bu yana yaklaşık 215 bin vaka görülürken 5 bin 402 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bir günde kaydedilen yeni vaka sayısı, dün bir ayı aşkın süre sonra ilk kez binin altına düştü.

DW,dpa / CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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