 Türkiye, Rusya ve İran′dan İsrail′e: Suriye′ye saldırıları durdur | DÜNYA | DW | 17.02.2021

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DÜNYA

Türkiye, Rusya ve İran'dan İsrail'e: Suriye'ye saldırıları durdur

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'ye saldırıları durdurması için İsrail'e çağrıda bulundu. Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Suriye görüşmeleri sonrasında üç ülkeden ortak açıklama yapıldı.

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Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin katılımı ile yapılan Suriye görüşmeleri sonrasındaki ortak açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırıları kınanarak, saldırıları durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada İsrail'in saldırılarının bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği belirtilerek uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Astana sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran yaptıkları açıklamada Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını vurguladılar.

Ortak açıklamada ülkeler "İsrail'in, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun ihlalini teşkil eden ve Suriye ile komşu ülkelerin egemenliğine halel getirmenin yanı sıra bölgedeki istikrar ve güvenliği tehlikeye atan Suriye'deki süregelen askeri saldırılarını kınamışlar ve bu saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuşlardır" denildi.

İsrail, İran'ın Suriye'deki askeri nüfuzunu azaltmak için Suriye'ye geçen aylarda çok sayıda saldırı düzenlemişti. Bu hafta meydana gelen saldırılarda İsrail füzeleri Suriye hükümeti ve İran destekli milislere ait askeri hedefleri vurmuş ve dokuz kişi yaşamını yitirmişti.

Anayasa çalışmalarına "dış müdahale" vurgusu

Ortak açıklamada ayrıca Suriye'de yeni bir anayasa yazılmasını hedefleyen Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına ilişkin olarak "dış müdahaleler ve haricen dayatılan takvimler olmaksızın, uzlaşı anlayışı ve yapıcı yaklaşımla, üyeleri arasında genel mutabakatın tesisi amacıyla yürütülmesi gerektiği konusunda" görüşlerin beyan edildiği ifade edildi.

Hükümet temsilcileri, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan ve 2019 yılında göreve başlayan Anasaya Komistesi,  Suriye sorununa siyasi çözüm bulmayı hedefliyor. Muhalifleri temsil eden heyetin sözcüsü Eymen el Asimi şu ana kadar çok az ilerleme sağlandığını, Soçi'deki istişarelerin komitenin ilerlemesi için son fırsat olduğunu söyledi. Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu son olarak 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde Cenevre'de toplanmıştı.

El Asimi Rusya'yı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üzerinde yeterince baskı kurmadığı gerekçesiyle eleştiriyor. Rusya ve İran Esad yönetimini desteklerken, Türkiye muhalefeti destekliyor. Astana sürecinin garantörleri Rusya, Suriye ve İran ilk kez Ocak 2017'de Suriye savaşını sona erdirmek amacıyla bir araya gelmişti.

Astana formatında Suriye konulu 16'ıncı uluslararası toplantının 2021 yılının ortasında Nur-Sultan'da düzenlenmesi planlanıyor.

dpa/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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