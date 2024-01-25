Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak "Suriye" bildirisi

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda, ülkede ayrılıkçı gündemlere karşı koyma ve Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarının sürdürülmesi vurgusu yapıldı.

Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımıyla dün başlayan Astana formatındaki Suriye konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı sona erdi. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın başkanlığındaki heyetin katıldığı toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı koyma ve Türkiye ile Suriye arasında normalleşme çabalarının sürdürülmesi vurgusu yapıldı.

Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğin bir kez daha vurgulandığı ortak bildiride, "Suriye'nin kuzeydoğusunda terörle mücadele bahanesiyle gayrimeşru öz yönetim teşebbüsleri de dahil, sahada yeni gerçeklikler oluşturma girişimlerinin reddedildiği" ifade edilerek "Suriye'nin birliğine zarar vermeyi amaçlayan ve sınır ötesi saldırılar ve Fırat'ın batısından sızmalar da dahil komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlerle mücadele konusundaki kararlılık" bir kez daha teyit edildi.

"Petrol kaynakları" vurgusu

Bildiride, "Üç ülke, Suriye'ye ait olması gereken petrol kaynaklarının yasa dışı yollarla ele geçirilmesine ve transfer edilmesine karşı olduklarını yinelemişlerdir. Uluslararası hukuku, uluslararası insani hukuku ve BM Tüzüğünü ihlal eden tüm tek taraflı yaptırımları ve Suriye'de ayrılıkçı gündemi kolaylaştırarak ülkeyi çöküşe götürebilecek belirli bölgelere ilişkin tek taraflı yaptırımları kınamaktadır" ifadesi yer aldı.

Bildiride, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bel kemiğini oluşturan ve Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG ile bölgedeki Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmalara da değinilerek "Son zamanlarda bölgedeki Arap aşiretleriyle çatışmalara yol açan zorla silah altına alma, barışçıl gösterileri bastırma, eğitimde ayrımcı politikalar (uygulama), siyasal aktivistleri, gazetecileri ve hareket özgürlüğünü kısıtlama dahil, Fırat'ın doğusundaki sivillere karşı ayrılıkçı grupların baskısının tüm türlerinden duyulan derin endişe" ifade edildi.

İsrail'e Gazze'deki saldırıları durdurma çağrısı

Ortak bildiride Gazze'de yaşanan insani felaketten duyulan endişe de dile getirilerek "İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız saldırılarına son vermesi ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi gerektiği" vurgulandı. İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırıları da kınanarak bu eylemler "uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak nitelendirildi.

Bildiride ortak hedefler ise "Terörle mücadele, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin katılımıyla Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için uygun ortamın yaratılması, siyasi sürecin yeniden canlandırılması ve tüm Suriyelilere engelsiz insani yardım akışını sağlamak amacıyla Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde yeniden tesis edilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi" olarak sıralandı.

ANKA/BK,TY

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