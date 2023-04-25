Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında dörtlü zirve yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya, İran ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla bir araya geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan kamuoyuna bir açıklama yapıldı. Görüşmede "Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması" konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır" denildi.

DW / EC, BÜ