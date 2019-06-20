 Türkiye Rus S-400′leriyle ne yapacak? | DÜNYA | DW | 01.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Türkiye Rus S-400'leriyle ne yapacak?

Türkiye, ABD’nin tehditlerine rağmen Rusya’dan S-400'leri satın almakta kararlı. Askeri uzmanlara göre, Türkiye’nin NATO’ya kafa tutmasına neden olan bu sistemde ısrarcı olmasının nedeni sadece güvenlik değil.

Türkiye, Rus S-400 sistemini ABD'nin F-35'lerine tercih etti

Türkiye, Rus S-400 sistemini ABD'nin F-35'lerine tercih etti

Ankara, Washington ve Moskova hattında yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin moderleştirilmiş S-400 tipi Rus hava savunma sistemini kullanacak olan ilk ve tek NATO üyesi olacağına işaret ediyor. ABD hükümetinin Türkiye'ye yönelik Rusya ile 2,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etmesi yönündeki son çağrılar da işe yaramamış görünüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi sonrası S-400'lerin teslimatının 10 gün içinde başlayacağını açıkladı.

Washington'daki S-400 endişesinin temel nedeni, Moskova'nın S-400'ler üzerinden NATO sistemleriyle, özellikle de Türkiye'ye satışının iptali söz konusu olan ABD'nin F-35 tipi savaş uçaklarıyla ilgili casusluk faaliyetlerinde bulunma ihtimali. Orta ve uzun menzilli "S-400 Triumph", İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği'nde geliştirilen ve sonra Rusya tarafından modernleştirilen hava savunma sistemleri arasında en güçlü olanı. Modele adına veren 400 rakamı ise füzelerin kilometre olarak ulaştığı en uzak mesafeden geliyor.

ABD ile Türkiye arasında F-35 anlaşmasının iptali gündemde

ABD ile Türkiye arasında F-35 anlaşmasının iptali gündemde

"S-400'ler esnek ve ucuz"

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ülkenin ulusal hava savunmasının omurgası konumuna gelmesini öngörüyor. Moskova'nın 2007 yılından beri kullanmaya başladığı S-400'ler, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası ve Avrupa Birliği sınırları içindeki toprak parçası Kaliningrad'daki askeri birliklerine de destek veriyor.

S-400'ler aralarında bir komuta merkezi, mobil radar istasyonları ve roketatarların da bulunduğu çeşitli araçlardan oluşuyor. Sistemin üreticisi ise Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle hem Avrupa Birliği'nin hem de ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Almaz-Antey adlı bir Rus devlet şirketi. Savaş uçakları, stratejik seyir füzeleri, taktik balistik füzeler ve aynı zamanda insansız hava araçlarını (İHA) 27 kilometre yüksekliğe kadar vurmak için geliştirilen S-400 sistemi, Rus medyasına göre ABD ve Fransa'daki rakiplerinden çok daha güçlü.

Britanya'daki Birmingham Üniversitesi'nden Richard Connolly de "Batı, daha iyi uçaklar üretirken Ruslar daha çok füze teknolojisinde öncü konumda oldu" diyerek bu öngörüyü doğruluyor. S-400'lerin esnek bir yapısı olduğunu ve farklı füze tipleri ile entegre edilebildiğini ifade eden Connolly, sistemin bir diğer avantajının da fiyatı olduğunu ifade ediyor. Connolly, "S-400‘ler ABD'nin Patriot sisteminin neredeyse yarı fiyatı" diyor.

15 Temmuz darbe girişiminde kullanılan F-16'lar

Türkiye'nin S-400'ü tercih etmesinde fiyatının da etkili olabileceğine işaret eden İngiliz uzman Connolly, başka bir noktaya daha dikkat çekiyor. S-400 sisteminin ABD silahlarına karşı geliştirilmiş olmasının da Türkiye için çekiciliğini artırmış olabileceğini belirten Connolly, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimini örnek gösteriyor. Connolly, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı uçağının F-16 savaş jetleri tarafından sıkıştırıldığını hatırlatıyor.

Moskovalı askeri uzman Alexander Golts da Türkiye'nin S-400 sistemini satın almasının nedeninin tamamen siyasi olduğunu savunuyor. Golts, "Türkiye'nin kendisini S-400'lerle korumasını gerektiren bir düşmanı yok. Bu, Türkiye'nin ABD ve diğerlerine kendi savunma politikasına sahip olabileceği yönünde verdiği bir mesaj" şeklinde konuşuyor.

"Sistem gerçek bir savaşta test edilmedi"

Türkiye, Çin'den sonra S-400 sevkiyatını yapacak olan ikinci ülke. Rusya ile 5,5 milyar dolarlık bir S-400 anlaşması imzalayan Hindistan da sevkiyat sırasında. Körfez ülkelerinden de Rus S-400 sistemi ile ilgilenenler olduğu söyleniyor. Ancak uzmanlara göre, moderleştirilmiş bir sistem olmasına rağmen S-400'lerin dezavantajları da var. Stockholm merkezli Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) uzmanlarından Siemon Wezeman, bu sistemin ciddi bir savaş durumunda şimdiye kadar test edilmediğini belirtiyor. Wezeman, sadece ABD'nin Patriotlarının 1991'deki Körfez Savaşı'nda test edildiğini ve Patriot‘un şimdiye kadar bir savaşta test edilen tek sistem olduğunu sözlerine ekliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Öte yandan Rusya, bölgedeki askeri üslerini korumak için kendi savunma sistemini Suriye'de de konuşlandırmış durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'de yeni silah sistemlerinin test edildiğini söylüyor. Moskovalı uzman Golts ise "2018'de ABD'nin Suriye'de Tomahawk füzeleriyle yaptığı saldırılara karşı S-400'lerin yeteneklerini gösterme şansı vardı. Ancak Rus yönetimi makul davranarak S-400'leri devreye sokmadı" diyor.

Sevkiyattaki belirsizlikler

S-400'ün selefi S-300'ler Sovyetler Birliği döneminde ülke çapında büyük bir hava savunma sisteminin parçası olarak tasarlanmıştı. S-400'ün özelliği ise tek başına kullanılabiliyor olması. Ve bu da Türkiye'ye Rus sistemini, NATO ağının dışında kullanmasına olarak tanıyor.  Ancak Türkiye'nin sistemi olası hava saldırılarına karşı nasıl koruyacağı belirsiz. Rusya'da bu görevi modern kısa menzilli bir hava savunma sistemi görüyor. Ancak Türkiye'nin bu sistemi de Rusya'dan satın alıp almadığı bilinmiyor.

Türkiye S-400 sevkiyatı kapsamında Rusya'dan teknoloji transferi gerçekleştirmeyi de planlıyor. Ankara sistemin bazı parçalarının Türkiye‘de üretilmesini istiyor. Ancak Rus uzman Golts, bunun sembolik bir katılım olacağı ve sadece "birkaç vidanın Türkiye'de sıkıştırılacağı" görüşünde. Rus medyasında henüz teyit edilmemiş bilgilere göre Moskova, dost ve düşman tarafların ayırt edilmesini sağlayan yazılımlara ve elektronik ayarlara Türkiye'nin erişimine sıcak bakmıyor.

Rusya yeni bir model üzerinde çalışıyor

Kendi ordusunu S-400'lerle donatan ve müttefiklerine de bu sistemi satmaya başlayan Rusya, bir yandan da S-400'ün devamı niteliğindeki yeni bir savunma sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sistemin adının "S-500 Prometheus" olduğu ve 2020 yılında kullanıma hazır hale geleceği belirtiliyor. Konuyla ilgili geçen hafta bir açıklama yapan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, modelin seri üretime hazır olduğunu duyurmuştu. Yeni modelin daha geniş bir menzil imkanı sunduğu ve alçaktan uçan uyduları vurabilme kapasitesine de sahip olduğu belirtiliyor.

Roman Goncharenko

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: S-400'lerin teslimatı 10 gün içerisinde yapılacak

Japonya'da ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşme sonrası gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı'nın yaptırımdan bahsetmediğini söyledi. Erdoğan, S-400'lerin 10 gün içinde geleceğini de duyurdu. (01.07.2019)  

Analiz: Erdoğan ve Trump S-400 gerilimini düşürdü

Erdoğan-Trump görüşmesini DW Türkçe için değerlendiren Murat Yetkin, Trump S-400 krizini Obama'nın üzerine yıkınca, Erdoğan’ın “başka çözümler” üzerine çalışmayı kabul ettiği görüşünde. (29.06.2019)  

ABD'den S-400 uyarısı: F-35'lere ve ekonomiye zararı olur

S-400'ler konusunda ABD'den yeni uyarı geldi. ABD'nin Savunma Bakan Vekili Esper, S-400'lerin hem Türkiye'nin F-35 programına hem de ekonomiye zarar vereceğini söyledi. (26.06.2019)  

S-400 Rusya'ya dümen kırdırır mı?

ABD ile Türkiye arasında S-400 gerginliği tırmanıyor. Peki Rusya S-400 hava savunma sistemine karşılık Suriye ve İdlib politikasını değiştirir mi? Hediye Levent'in haberi. (20.06.2019)  

Rusya: S-400'ler Temmuz'da teslim edilecek

Rusya Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemini önceden planlandığı gibi Temmuz ayında teslim edeceğini yineledi. Türkiye ise S-400'ler konusunda ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıya tepki gösterdi. (11.06.2019)  

Benzer içerik

S-400 Flugabwehrraketenregiment auf der Krim im eingesetzt

ABD: Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygun bir seçenek 20.06.2019

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Cooper, Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırımların "uygun bir seçenek" olduğunu söyledi.

F-35 Kampfjet

ABD'den S-400 uyarısı: Türkiye F-35'leri kaybeder 25.06.2019

Türkiye'nin Rusya'dan teslim alacağı S-400'lerle ilgili ABD'den yeni tepki var. ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi, Türkiye'nin S-400'leri almasının F35'leri kaybetmesi anlamına geleceğini söyledi.

Russisches Raketenabwehrsystem S-400

Alman siyasetçi Hardt Türkiye’nin S-400 alımını eleştirdi 13.06.2019

Alman siyasetçi Hardt, NATO üyesi Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasını eleştirdi. Hardt, S-400’ler yüzünden Türkiye ile ABD arasında yaşanan anlaşmazlığın NATO’yu zayıflatacağını söyledi.

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

Mossad’dan Arap ülkelerine İran’a karşı birlik çağrısı

İsrail gizli servisi Mossad’ın başkanı, ABD’nin bölgedeki müttefikleriyle İran’a karşı ortak endişeler temelinde bir barış anlaşması üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu doğrultuda Mossad içinde özel birim oluşturuldu.   

Türkiye Rus S-400'leriyle ne yapacak?

Türkiye, ABD’nin tehditlerine rağmen Rusya’dan S-400'leri satın almakta kararlı. Askeri uzmanlara göre, Türkiye’nin NATO’ya kafa tutmasına neden olan bu sistemde ısrarcı olmasının nedeni sadece güvenlik değil.    

Darmstädter Echo: Trump'ın sığınmacı politikası bile daha samimi

Sea-Watch kurtarma gemisinin kaptanının İtalya'da gözaltına alınması, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ile görüşmesi ve Avrupa Komisyonu Başkanlığı seçimleri Alman basınında öne çıkan konular arasında.   

Ergenekon davasında karar açıklandı

İlk davası 2008'de yapılan Ergenekon davasında nihai karar açıklandı. Tüm sanıklar, "örgüt kurma" suçundan beraat etti. Anayasayı ihlal suçundan bir kişiye ağırlaştırılmış müebbet, iki kişiye müebbet hapis verildi.    

Sığınmacıları kurtaran kaptanın gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor

Sea-Watch 3 gemisi ile sığınmacıları kurtaran kaptan Carola Rackete'nin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Destek için başlatılan kampanyada toplanan bağış miktarı ise 1 milyon euroyu geçti.   

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Haftar'a bağlı milisler

Libya'da alıkonulan altı Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan altı Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının serbest bırakılmaması halinde Hafter güçlerinin meşru hedef haline geleceği uyarısı yapmıştı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  