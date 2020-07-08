Türkiye plakalı kamyondan 31 sığınmacı çıktı

Türkiye plakalı bir kamyonun içinde gizlenerek Almanya'ya ulaşmaya çalışan 31 sığınmacı, Alman polisinin Çekya sınırında yaptığı kontrolde yakalandı. Alman emniyet yetkilileri, araçtaki sığınmacıların Çekya-Almanya sınırında polis ve gümrük görevlilerinin yaptığı kontrol sonucunda fark edildiğini açıkladı.

Alman polisi, Türk makamlarından alınan izinle işletilen, arkası soğutmalı kamyonun aynı zamanda meyve taşıdığını ve Dresden kentine gitmek için yola çıktığını söyledi. Araçta bulunan sığınmacıların tamamının erkek olduğu ve yaşlarının 18 ile 47 arasında değiştiği bildirildi.

Emniyet merkezine götürülen sığınmacı grubunun Türkiye, Suriye, İran ve Irak vatandaşlarından oluştuğu belirtilirken aracın şoförünün Alman polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Associated Press'in haberinde, 57 yaşındaki şoförün Türk vatandaşı olduğu ifade edildi.

Son yıllarda gizlendikleri kamyonlarla Avrupa'ya girmeye çalışan onlarca kişi bu tip araçların içinde hayatını kaybetti. 2015 yılında 71 sığınmacı Avusturya'daki bir kamyonda, geçen seneyse 39 Vietnamlı sığınmacı İngiltere'deki bir kamyonun içinde ölü bulunmuştu.

DW,AP,dpa / CÖ,BK

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