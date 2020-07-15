 Türkiye plakalı kamyonda 48 sığınmacı bulundu | AVRUPA | DW | 06.11.2020

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AVRUPA

Türkiye plakalı kamyonda 48 sığınmacı bulundu

Türkiye plakalı bir TIR’da arama yapan Çekyalı memurlar, biri kadın 48 sığınmacı buldu. Almanya ve Hollanda’ya gitmek için yola çıktıklarını belirten sığınmacıların kendilerini Suriyeli olarak tanıttıkları bildirildi.

Arşiv

Arşiv

Çekya makamları, Türkiye plakalı bir kamyonunda yapılan aramada Suriye'den geldikleri düşünülen 48 sığınmacı bulunduğunu duyurdu. Çekya Polisi Sözcüsü Bohumil Malasek, gümrük memurlarının yaptığı aramada bulunan ve Suriye'den geldiklerini söyleyen 48 kişilik grubun bir kadın ve 47 erkekten oluştuğunu söyledi.

Malasek, Almanya ya da Hollanda'ya gitmeyi hedeflediklerini söyleyen göçmenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Göçmenlerin, Çekya'ya iltica talebinde bulunmalarının ihtimaller dahilinde olduğunu dile getiren Sözcü, bir başka seçeneğin de söz konusu göçmenleri, Çekya'ya gelmeden önce bulundukları ülkeye sınır dışı etmek olduğunu ifade etti.  

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Çekya, 2015 yılında yaşanan sığınmacı krizinden bu yana Ortadoğu ve Afrika'dan gelen sığınmacıları kabul etmeme konusunda ısrarını sürdürüyor.

Geçen Temmuz ayında da Almanya-Çekya sınırında, yine Türkiye plakalı bir TIR'da yapılan aramada 24'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 sığınmacı bulunmuş, söz konusu taşıtın şoförü Alman emniyet birimlerince gözaltına alınmıştı.

AFP / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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