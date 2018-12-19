 Türkiye: Pakistan’ın kararı diğer ülkeler için emsal teşkil etmeli | TÜRKİYE | DW | 28.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye: Pakistan’ın kararı diğer ülkeler için emsal teşkil etmeli

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pakistan’ın Gülen Hareketi’ni terör örgütü ilan etmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Açıklamada, kararın diğer ülkelere de emsal teşkil etmesi gerektiği belirtildi.

Türkei Außenministerium Ankara (picture-alliance/Pacific Press/A. Gocher)

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'ın Gülen hareketini terör örgütü olarak tanıma kararına ilişkin açıklama geldi. Bakanlığın internet sayfasında yayınlanan açıklamada, kararın "memnuniyet ve takdirle" karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ortak bağlardan beselenen karşılıklı işbirliğinin tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bu krararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir. Ülkemiz bundan sonra da Pakistan'la her alanda işbirliğini artırarak devam ettirecektir" denildi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, bugün açıklanan kararında Gülen hareketini terör örgütü ilan edilerek, Gülen hareketi ile bağlantılı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrine hükmetmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Pakistan Yüksek Mahkemesi, Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu belirtilen Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.

DW/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 2 bin kişiye müebbet hapis

Darbe girişimine yönelik soruşturmalar kapsamında bugüne kadar açılan ve karara bağlanan davalarda 1934 kişi müebbet hapis cezası aldı. Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda 50 binden fazla kişi tutuklandı. (18.12.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Gülen yapılanması: Yeni merkez Almanya  

Benzer içerik

Türkei | Don't Mess With My Outfit-Proteste von Frauen in Istanbul nachdem eine Studentin wegen des Tragens kurzer Hosen geschlagen wurde

Türkiye cinsiyet eşitliğinde 130. sırada 19.12.2018

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu açıklandı. Türkiye, kadın-erkek eşitliği konusunda 149 ülke arasında 130. sırada yer alıyor. İzlanda, Norveç ve İsveç liste başı ülkeler.

Türkei Izmir - U.S. Pastor Andrew Brunson erreicht sein zu Hause

Ülgen: Türkiye-ABD ilişkileri bir anda düzelmez 12.10.2018

ABD'li papaz Andrew Brunson, bugüne kadarki tutukluluk süresi cezasına sayılarak serbest bırakıldı. Türkiye-ABD gerilimine neden olan papazın serbest kalmasını EDAM Başkanı Sinan Ülgen DW Türkçe'ye değerlendirdi.

Türkei Innenminister Suleyman Soylu

Soylu: 291 bin Suriyeli geri döndü 22.12.2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı askeri harekâtlarından sonra 291 bin 790 Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei | Istanbul Airport (DW/B. Güven)

DHMİ: Yeni havalimanı 3 Mart'ta hizmete girecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, törenle açılışı yapılan ancak tamamen hizmete alınması ertelenen İstanbul Havalimanı'nın 3 Mart'ta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını bildirdi.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 