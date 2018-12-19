Türkiye: Pakistan’ın kararı diğer ülkeler için emsal teşkil etmeli

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'ın Gülen hareketini terör örgütü olarak tanıma kararına ilişkin açıklama geldi. Bakanlığın internet sayfasında yayınlanan açıklamada, kararın "memnuniyet ve takdirle" karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ortak bağlardan beselenen karşılıklı işbirliğinin tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bu krararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir. Ülkemiz bundan sonra da Pakistan'la her alanda işbirliğini artırarak devam ettirecektir" denildi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, bugün açıklanan kararında Gülen hareketini terör örgütü ilan edilerek, Gülen hareketi ile bağlantılı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrine hükmetmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Pakistan Yüksek Mahkemesi, Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu belirtilen Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.

DW/SÖ,EC

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