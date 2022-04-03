Türkiye orman yangınlarına hazırlıklı mı?

19 saat önce 19 saat önce

Havaların ısınmasıyla Türkiye’de ilk orman yangınları da başladı. Geçen yılki yangınlarla ilgili en büyük eleştiri Türkiye’nin yangın söndürme uçaklarının yetersiz olmasıydı. Peki Türkiye bu yıl yangınlara hazırlıklı mı?