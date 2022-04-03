Türkiye orman yangınlarına hazırlıklı mı?

Doğa ve ÇevreTürkiyeTürkiye orman yangınlarına hazırlıklı mı?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoDoğa ve ÇevreTürkiye19 saat önce19 saat önceHavaların ısınmasıyla Türkiye’de ilk orman yangınları da başladı. Geçen yılki yangınlarla ilgili en büyük eleştiri Türkiye’nin yangın söndürme uçaklarının yetersiz olmasıydı. Peki Türkiye bu yıl yangınlara hazırlıklı mı?https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-orman-yang%C4%B1nlar%C4%B1na-haz%C4%B1rl%C4%B1kl%C4%B1-m%C4%B1/video-61358775Reklam