Türkiye Okçuluk Milli Takımı bronz madalya kazandı

Türkiye Okçuluk Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye bu dalda, takım olarak Olimpiyatlar tarihindeki ilk madalyasını elde etmiş oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye için ilk madalya, okçuluk milli takımından geldi. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Çin'i 6-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye takım olarak Olimpiyat tarihinde bu dalda ilk madalyayı almış oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Les Invalides'te gerçekleştirilen yarışmalarda, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Türkiye Milli Takımı, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin takımıyla le karşılaştı. İlk seti 55-54 kazanan Türkiye, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2 yaptı ve bronz madalyaya hak kazandı.

Müsabaka esnasında tribünden Milli Takımı destekleyen Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son atışın görüntüsünü paylaştığı mesajında, "Geldi, Paris2024'teki ilk madalyamız geldi! Olimpiyat 3'üncüsü olan Okçuluk Erkek Milli Takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yayınladığı mesajda, "Paris'te Olimpiyat 3'üncüsü olarak tarih yazan ve bizleri gururlandıran milli okçularımız Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile madalyada emeği geçen teknik ekibi yürekten kutluyorum" dedi.

DW / ET,AÜ

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