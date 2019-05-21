 Türkiye nitelikli iş gücünün en az tercih ettiği ülke | AVRUPA | DW | 29.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Türkiye nitelikli iş gücünün en az tercih ettiği ülke

OECD üyesi 36 ülkenin nitelikli iş gücü açısından cazibesini ölçen araştırmada Türkiye son sırada yer aldı. Avustralya potansiyel göçmenler için en cazip ülke olurken Almanya listede 12'nci sırada bulunuyor.

Ausländische Studenten an deutschen Hochschulen (picture alliance/dpa/J. Büttner)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, başka bir ülkeye göç etmek isteyen yüksek öğrenim görmüş nitelikli iş gücünün tercih ettiği ülkeler sıralamasında sonda yer alıyor.

Ülkelerle ilgili mesleki olanaklar, gelirler ve vergiler, gelecek beklentisi, aile üyeleri için sunulan olanaklar, sektörel gelişmişlik, çeşitlilik ve hayat kalitesi gibi yedi ayrı kalemde yapılan değerlendirmelerin tamamında Türkiye, 36 OECD üyesi arasında en az cazip görülen ülke oldu. Listenin sonundaki Türkiye’yi Meksika, Yunanistan, İtalya ve Polonya takip etti.

En cazip ülkeler...

Tüm kalemlerin toplamında en cazip ülke Avustralya olurken, özellikle yabancı diplomaların tanınmasında zaman zaman göçmenlere zorluk çıkaran Almanya listede 12’nci sırada yer aldı. Üniversite öğrencilerinin eğitim tercihi bakımından üçüncü sırada bulunan Almanya, girişimcilerin ise tercih ettiği altıncı ülke oldu.

Araştırmaya göre yüksek öğrenim görmüş potansiyel göçmenlerin en fazla tercih ettiği ülke Avustralya. Girişimciler tercihini Kanada'dan yana yaparken üniversite öğrencileri açısından en cazip ülke sıralamasında ise İsviçre başı çekti.

Araştırmada ayrıca ülkelerin kalifiye göçmenlere vize ve ikametgah izni verme konusundaki tavırları da değerlendirmeye alındı. 36 OECD ülkesi içinde kalifiye göçmenlere en iyi olanakları sağlayan ülke Avustralya olurken, bu ülkeyi İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda ve Kanada takip ediyor.

AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

OECD dünya ekonomisinde büyüme bekliyor

OECD dünya ekonomisine olumlu not verdi. Türk ekonomisi ile ilgili büyüme beklentisi var. Teşkilatın tahmin raporunda canlanmayı tehdit eden faktörlere de yer veriliyor. (28.11.2017)  

Türkiye'ye iltica başvurusu azaldı

OECD'nin yeni raporuna göre 2016'da beş milyon kişi teşkilat üyesi 34 ülkeye göç etti. Rapor, Türkiye'ye iltica başvurusunda bulunanların yüzde 42 azaldığını da ortaya koydu. (29.06.2017)  

Avrupa'yı daha büyük göç hareketleri bekliyor

OECD, üyelerine göç politikalarını koordine etmelerini salık veriyor. Teşkilatın göç hareketlerini konu alan raporunda milyonlarca yabancının Avrupa'ya göç etmek istediğine dikkat çekiliyor. (22.09.2015)  

Benzer içerik

Türkische Lira fällt auf Rekordtief

OECD Türkiye ekonomisi öngörüsünü revize etti 21.05.2019

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2019'da Türkiye ekonomisinin öngörülenden daha fazla daralacağı tahmininde bulundu. Örgüt küresel büyüme tahminini de düzeltti.

Syrien Krieg - Kinder

Dünyada 690 milyon çocuk çocukluğunu yaşayamıyor 29.05.2019

Save the Children yardım kuruluşunun hazırladığı rapora göre dünyada her dört çocuktan biri çocukluğunu yaşayamıyor. Türkiye ise tüm gelişmelere karşın listenin ortalarında yer aldı.

Rechtsextreme in Dortmund

Alman Emniyet Teşkilatı Başkanı'ndan aşırı sağ uyarısı 14.05.2019

Alman Emniyet Teşkilatı Başkanı Münch'e göre güvenlik birimleri içindeki radikallerin üzerine gidilmeli. Münch, "Çok açık ve net söylüyorum: İmparatorluk Vatandaşları’nın (Reichsbürger) emniyette yeri yoktur" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte Gerichtssaal (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

AİHM'den kritik Azerbaycan kararı

AİHM tarihinde ilk kez bir devlet, mahkeme kararını yerine getirmediği gerekçesiyle mahkum oldu. Bir rejim muhalifinin kazandığı davayla ilgili kararı uygulamayan Azerbaycan'ın AİHS'yi ihlal ettiğine hükmedildi.  

FOTO-GALERİ

default

AB ülkelerindeki seçim sonuçlarına genel bakış

AP'de yeni sandalye dağılımı belli oldu. İşte Almanya dışındaki belli başlı AB ülkelerinde sandıktan çıkan sonuçlar...  