Türkiye Nice'teki saldırıyı kınadı

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bugün Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen ve üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Türkiye kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin de "terörün farklı türleri mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden" bir ülke olduğu belirtilerek, "Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

Nice'teki bıçaklı saldırı

Nice'teki bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

Fransız polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Nice'te bugün kentin en büyük kilisesi olan Notre Dame'da düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi, altı kişi de yaralandı. Polis, en bir kurbanın boğazının kesildiği bilgisini verdi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, gözaltına alınan saldırganın "Allahu Ekber" diye defalarca bağırdığını söyledi. Saldırının ardından Fransız Terörle Mücadele Savcılığı tarafından terör şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında yaklaşık iki hafta önce de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü. Öğretmenin ifade özgürlüğünü işlediği bir derste, Muhammed Peygamber karikatürlerini gösterdiği aktarılmıştı. Saldırı Fransa'da tepkiyle karşılanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber'e ait karikatürlerin yayınlanmasını savunmasına ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macron'a tepki göstermiş ve Macron'un "akli noktada kontrole" ihtiyacı olduğunu söylemişti.

AFP,DW/JD,GA

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