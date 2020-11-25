 Türkiye NATO gücünün komutasını devraldı | DÜNYA | DW | 01.01.2021

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DÜNYA

Türkiye NATO gücünün komutasını devraldı

Türkiye, Ukrayna Krizi sırasında, Rusya’ya karşı caydırıcı bir güç olarak kurulan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) komutasını Polonya’dan devraldı.

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Türkiye yeni yılla birlikte NATO bünyesindeki, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutasını devraldı. 2019 yılında Almanya, 2020'de de Polonya'nın öncülük ettiği kuvvetin komutası böylelikle 31 Aralık 2021 tarihine dek Türkiye'de olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri bu bağlamda, toplamda 6 bin 400 kişilik askeri personelden oluşan güce, 4 bin 200 piyade ile destek verecek. Geri kalan 2 bin 200 asker ise Arnavutluk, Macaristan, Karadağ, Polonya, Romanya, İtalya, Letonya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordularına mensup askerlerden oluşuyor.

NATO'dan yapılan açıklamada, 4 bin 200 kişilik Türk gücünün, Türkiye'de son teknoloji ile üretilen silahlı araçlar, tanksavar roketleri ve obüslerle VJTF'ye katıldığı bildirildi.

Temel görev Rusya'ya karşı caydırıcılık

Resmi adı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force) olan ve "NATO‘nun mızrak ucu" olarak nitelendirilen güç, Ukrayna Krizi sırasında Rusya'ya karşı caydırıcı bir kuvvet olarak hayata geçirilmişti.

Ani sevk kararlarına seri şekilde yanıt verebilecek şekilde tasarlanan VJTF'ye bağlı öncü kuvvetlerin, gerektiğinde en geç 72 saat içinde sevk edilmeye hazır olmaları gerekiyor. Bu da nöbetteki askeri personelin bulunduğu yeri kesinlikle terk etmemesi ve her an sevke hazır halde olmasını gerektiriyor.

NATO-Türkiye ilişkilerine dair bir gösterge

VJTF gücünün komutasının Türkiye tarafından üstlenilmesi, NATO içinde, Türkiye ile yaşanan sorunlara ragmen askeri iş birliğinin sorunsuz bir biçimde devam ettiğinin işareti olarak kabul ediliyor.

ABD kısa bir süre önce Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin ettiği için yaptırım uygulama kararı almıştı. Avrupa Birliği (AB) de, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik cezai tedbirleri hayata geçirmişti.

dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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