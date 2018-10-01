 Türkiye: Menbiç′te ABD ile ortak devriyeye başlandı | DÜNYA | DW | 01.11.2018

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DÜNYA

Türkiye: Menbiç'te ABD ile ortak devriyeye başlandı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç bölgesinde ABD ile birlikte ortak devriye görevine başlandığını açıkladı. Savunma Bakanı Akar, "ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi saat 15.53'te başlamış bulunuyor" dedi.

Menbiç yakınlarında kurulan Amerikan askeri üssü

Menbiç yakınlarında kurulan Amerikan askeri üssü

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinin çevresinde ABD ile ortak devriye görevinin gerçekleştirmeye başlandığını duyurdu. Anadolu Ajansı, Türk ve ABD'li askerlerin çalışmalarını Menbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürüttüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ortak devriye görevine ilişkin açıklamasında, "Bizim ABD ile beraber Menbiç'te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53'te başlamış bulunuyor" ifadesini kullandı.

Akar, Salı günü yaptığı açıklamada, ortak devriye görevinin ardından izlenecek yol haritasını şöyle ifade etmişti:

"YPG'nin çekilmesi, çekildikten sonra Münbiç'teki ağır silahların toplanması ve sonunda da gerçek Münbiçlilerin, Münbiç'in yönetimine hâkim olması. Yapılan plan, yol haritası bu. Bu istikamette ilerliyoruz, devam ediyoruz. Daha sonra tabii Fırat'ın doğusunun temizlenmesi söz konusu olacak. Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak."

Erdoğan-Trump görüşmesi

Menbiç ve Suriye'nin İdlib vilayeti konusundaki düzenlemelerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefonda görüşmesinde de ele alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider ABD-Türkiye ilişkilerini güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Erdoğan ve Trump'ın gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

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Türkiye'nin Suriye'de YPG kontrolündeki bölgeyi vurmasına ABD'den tepki geldi. Bu gelişmenin Washington'da "büyük endişe" yarattığını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tek taraflı adımlar atmamaya davet etti. (31.10.2018)

ABD, Menbiç'in çevresinde ortak devriye görevi gerçekleştireceği Türkiye ile askeri eğitim çalışmalarına başladığını duyurdu. (01.10.2018)

Savunma Bakanı Hulusi Akar, 260 bin Suriyelinin Fırat Kalkanı operasyonu sayesinde bölgeye geri döndüğünü açıkladı. (01.11.2018)

Menbiç'teki son YPG'lilerin de kentten ayrıldığına dair açıklama Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. (16.07.2018)

Türkiye ile ABD arasındaki Menbiç mutabakatı

Türkiye ve ABD Haziran ayında, YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Varılan mutabakat, ABD ile Türkiye'nin Menbiç çevresinde önce münferit, daha sonra da ortak devriye faaliyetleri yürütmesini öngörüyordu. Türk ve ABD güçleri anlaşmanın yapıldığı tarihten bu yana Menbiç'in etrafında ayrı ayrı devriye görevi yürütüyordu. Anadolu Ajansı, TSK unsurlarının bölgede 18 Haziran'dan bu yana 68 kez koordineli ve bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini belirtti.

Ortak devriye görevi, bölgede çatışmaların önlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak tanımladığı YPG'nin, Fırat'ın batısına geçmesini kırmızı çizgi olarak görüyor.

YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi

Menbiç Askeri Konseyi geçen Temmuz ayında, "YPG'li askeri danışmanlardan oluşan son grup da güçlerimizi eğitme ve geliştirme görevini tamamladıktan sonra 15 Temmuz 2018'de, uluslararası koalisyonla yaptığımız anlaşma kapsamında çekildi" açıklamasında bulunmuştu.

Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberlerin "gerçeği yansıtmadığını" belirterek Menbiç Askeri Konseyi'ni yalanlamıştı. Menbiç'in kontrolü 2016 yılında, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. YPG, Menbiç'in kontrolünü IŞİD'den aldıktan sonra kentteki askeri danışmanları hariç tüm mensuplarının bölgeden ayrıldığını savunuyordu.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç'te ABD'nin de askeri üssü bulunuyor. ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye sağladığı silah desteği ve YPG'nin Menbiç'teki varlığı, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyordu.

YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi konusunda varılan mutabakat, iki ülke arasında bölgede yaşanan gerilimi düşürmüştü. Türkiye ayrıca, ABD'nin YPG'ye verdiği silahları çekilme sırasında geri alacağını duyurmuştu.

Erdoğan'dan operasyon sinyali

Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolünde olan bölgelere operasyon yapabileceğini dair ilk sinyali geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Fırat'ın doğusunda "tehdit edilen" Türkiye'nin artık Menbiç'te "oyalanmayacağını" belirten Cumhurbaşkanı "Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak kabul edilmelidir" dedi.

Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen Pazar günü Fırat'ın doğusundaki YPG hedeflerini vurmuştu. Anadolu Ajansı, söz konusu hedeflerin Türk sınır birliklerine açılan ateşe karşılık meşru müdafaa kapsamında vurulduğunu bildirdi. TSK Çarşamba günü de Suriye'de Fırat'ın doğusunda kalan Kobani bölgesine yapılan obüs atışları yapıldığını duyurdu.

ABD'den tepki

Bölgede yaşanan son gelişmelerin Washington'da "büyük endişe" yarattığını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tek taraflı adımlar atmamaya davet etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzeybatı Suriye'ye yönelik tek taraflı askeri saldırılar, kim tarafından yapılırsa yapılsın, özellikle de Amerikan personeli orada ya da yakınlardayken bizim için büyük endişe kaynağıdır" demişti.

DW,AP/CÖ,GA,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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