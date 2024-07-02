Türkiye maçının ücretsiz kanalda yayınlanmamasına tepki

Almanya'da yapılan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, bugün son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Ancak bugün saat 21.00'de Leipzig'de oynanacak karşılaşma Alman kamu yayın kuruluşları ARD ve ZDF ile özel RTL televizyonundan ücretsiz olarak izlenemeyecek. Maçı sadece Almanya'daki ücretli dijital platformlardan MagentaTV müşterisi olanlar canlı yayında izleyebilecek.

Maçın kamu televizyonları yerine ücretli bir platformda yayınlanacak olması kritik karşılaşma öncesinde özellikle sosyal medyada Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin eleştirilerine neden oldu.

Almanya Türk Toplumu, sosyal medya hesabından maçın kamu televizyonlarında gösterilmeyecek olmasına tepki gösterdi. Almanya Türk Toplumu, "Türkiye'nin maçlarında adeta 'kendi sahasında' oynadığı ifade ediliyor, zaten taraftarlar da böyle bir atmosfer yaratıyor. Burada 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan yaşamasına rağmen ARD de ZDF de maçı göstermiyor. Ne yazık ki ya pek düşünülmemiş ya da hiç düşünülmemiş" ifadelerine yer verdi.

Eski Yeşiller partisi Milletvekili ve Türk-Alman Kardeşkentler Federasyonu (DTSV_eV) Başkanı Özcan Mutlu da maçın ücretli bir kanalda yayınlanacak olmasına tepki gösterenlerden. "Almanya'daki Türkler, Türkiye-Avusturya karşılaşmasının ARD veya ZDF'den yayınlanmasını istiyor" diyen Mutlu, maçın bu kanallarda yayınlanmamasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Peki tepki toplayan canlı yayın kararının arka planında hangi nedenler yatıyor?

Karmaşık sözleşme

MagentaTV, Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu maçından sadece birinin yayın hakkına sahip bulunuyordu. Abonelerine yayın hizmeti sunan MagentaTV, bu hakkını Türkiye-Avusturya maçı için kullandı. Kamu televizyonu ZDF ise Alman milli takımının Danimarka'ya karşı oynadığı maçı yayınlamayı tercih etti.

Almanya'da maçların yayın hakkı karmaşık bir sözleşmeye dayanıyor. Deutsche Telekom'un ücretli yayın hizmeti MagentaTV, 2019'da Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için tüm medya haklarını satın aldı. Daha sonra bu hakların büyük bir kısmını ARD ve ZDF ile paylaştı ve karşılığında 2020 Avrupa Şampiyonası'nın tüm maçları ve 2022 Dünya Kupası'nın tüm maçları için yayın lisanslarını aldı.

EURO 2024'te 51 maçın 46'sı ücretsiz olarak televizyonda yayınlanıyor. ARD ve ZDF 17'şer maç, RTL ise 12 maçı naklen yayınlama hakkına sahip. MagentaTV son 16 turu da dahil olmak üzere sadece beş maç için münhasır yayın hakkına sahip bulunuyor.

Bitiş düdüğü sonrasında maç ARD ve ZDF kanallarından da ücretsiz izlenebilecek.

Türkiye turu geçerse çeyrek finalde Hollanda-Romanya galibiyle eşleşecek.

Türk milli takımı Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu iki galibiyet ve bir yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

DW,dpa / SSB,JD

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