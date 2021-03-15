 ″Türkiye Mısır karşıtı yayınları durdurma talimatı verdi″ | TÜRKİYE | DW | 19.03.2021

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TÜRKİYE

"Türkiye Mısır karşıtı yayınları durdurma talimatı verdi"

El Arabiya televizyonu, Türkiye'nin İstanbul'da yayın yapan Müslüman Kardeşler bağlantılı televizyon kanallarına Mısır karşıtı yayınları durdurma talimatı verdiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Kardeşlerin rabia işaretini mitinglerde sıklıkla kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Kardeşlerin rabia işaretini mitinglerde sıklıkla kullanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El Arabiye televizyonu, Türkiye'nin İstanbul'da yayın yapan Müslüman Kardeşler bağlantılı televizyon kanallarına Mısır'a yönelik eleştirel yayınlarını durdurmaları talimatı verdiğini iddia etti.

El Arabiya'nın internet sitesinde yayımlanan ve "konuyla ilgili bilgi sahibi" kaynaklara dayandırılan haberde Türk makamlarının üç muhalif kanal; El Şark, Vatan ve Mekameleen'e Mısır'a yönelik eleştirel siyasi programları derhal durdurmaları ve sadece siyasi olmayan program ve dizilere yer vermeleri için talimat ilettiği ileri sürüldü. Talimata uymayanlara kapatma gibi cezalar verilebileceği belirtildi.

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Türkiye'nin Mısır ile diplomatik ilişkilerin başlatıldığı açıklamasına Mısır'dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Şukri, tam normalleşme için Türk dış politikasında gerçek bir değişim görmeleri gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır ile üst düzey diplomatik temasların başladığını açıkladı. İki ülke arasında 2013 yılından bu yana diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde ilerliyordu.

Türkiye, Mursi sonrası düşük profilli bir ilişki kurduğu Mısır'la normalleşme adımları atıyor. Peki Erdoğan ve el Sisi yan yana gelir mi? Ya da Kahire ile Doğu Akdeniz'de bir deniz yetki anlaşması imzalanması mümkün mü?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ikili ilişkiler izin verdiği takdirde Mısır'la deniz yetki alanları konusunda anlaşma imzalamak üzere müzakerede bulunabileceğini söyledi.

Yunanistan, BAE, Mısır, Kıbrıs, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu "Dostluk Forumu" ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Fransa, Irak ve Ürdün de davet edildi.

İstanbul'dan yayın yapan El Şark televizyonu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mısır Sokaklarında" dizisinin bu akşamki bölümünün yayınlanmayacağını belirterek izleyicilerinden özür diledi. Bölümün niçin yayınlanmayacağına dair bilgi ise verilmedi.

Mısır ile normalleşme çabaları

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde ilişkileri normalleştirmeye dönük çabalar hız kazandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen Cuma günü yaptığı açıklamada Mısır ile hem diplomatik hem istihbari temasların başladığını belirtmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor" açıklaması yapmış ve Mısır'la bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirmek istediklerini kaydetmişti.

Türkiye'den gelen açıklamaların ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin "Türkiye'nin politikasında gerçek bir değişim" görülmesine bağlı olduğunu söylemişti.

Mısır'da Türkiye'nin desteklediği Müslüman Kardeşler hareketinin lideri devlet başkanı Muhammed Mursi'ye yönelik 2013 yılındaki darbenin ardından iki ülke ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirilmişti. Ülke tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle göreve gelen Mursi, dönemin Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi tarafından devrilmişti. Müslüman Kardeşlerin Mısır'da terör örgütü ilan edilmesinin ardından hareketin pek çok üyesi Türkiye'ye kaçmıştı.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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