 ″Türkiye-Mısır gerilimi bölge için çok tehlikeli″ | DÜNYA | DW | 03.08.2020

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DÜNYA

"Türkiye-Mısır gerilimi bölge için çok tehlikeli"

Uluslararası Kriz Grubu’nun Kuzey Afrika sorumlusu Riccardo Fabiani, Türkiye ile Mısır arasında sekiz aydır artarak devam eden askeri ve diplomatik gerilimin bölge için büyük bir tehlike olduğunu ifade etti.

Libyen Bürgerkrieg (picture-alliance/dpa/EPA/M. Messara)

Türkiye'nin Libya'daki iç savaşa müdahalesiyle tırmanan Türkiye ve Mısır arasındaki gerilim, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu’nun (International Crisis Group) Kuzey Afrika sorumlusu Riccardo Fabiani'na göre bölge için büyük bir tehlike. Fabiani, iki ülke arasında "önümüzdeki haftalar ya da aylarda askeri bir çatışma yaşanma olasılığının çok yüksek görüldüğünü" ifade etti.

Türkiye'nin Mısır'da Müslüman Kardeşler'e olan desteği ve Ankara'nın geçen yıl Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, Kahire yönetiminde rahatsızlığa neden oluyor.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine devam ediyor

Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine devam ediyor

Türkiye'nin Mısır tarafından desteklenen General Halife Hafter güçlerine karşı UMH'ye Ocak ayından bu yana kapsamlı bir askeri destek vermesi de gerilimi artıran bir diğer neden.

Mısır'ın "kırmızı çizgisi"

Riccardo Fabiani'ye göre özellikle Türkiye'nin Libya'daki varlığı Mısır için kabul edilemez bir durum. "Mısır kendini giderek artan oranda Türkiye tarafından kuşatılmış ve tehlike altında hissediyor" diyen Fabiani, Türkiye destekli milislerin Mısır'ın "kırmızı çizgi" olarak ifade ettiği Sirte-Cufra hattını geçmesi durumunda, Kahire'nin askeri müdahalede bulunabileceğini dile getirdi.

Böyle bir müdahalenin Mısır'ın kendi sınırlarını korumak için yapacağı sınırlı bir askeri harekat olabileceği tahmininde bulunan Fabiani, "işin çığrından çıkmasının da olası" olduğunu söyledi. Sirte Havzası, Libya'nın en önemli petrol bölgesi olma özelliğine sahip. 

Daha fazlası için: Libya Türkiye-Mısır savaşına mı sahne olacak?

Almanya'nın Sirte ve Cufra'yı askerden arındırma önerisini uygulamaya geçirmek ise Fabiani'ye göre neredeyse imkansız. "Böyle bir adım Libya'nın bölünmesi anlamına gelir ki, bunu kimse istemiyor" ifadesini kullanan Riccardo Fabiani'ye göre çatışan tarafların bölgede sınırlı sayıda polis ve askeri güç bulundurmasının daha gerçekçi bir fikir olacağını vurguladı.

Libya'yı yaklaşık 40 yıl yöneten, diktatör Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip hemen ardından öldürülmesinden sonra ülkede iktidarı eline geçiren gruplar arasında başlayan mücadele bugüne dek bir iç savaş halinde devam ediyor.

epd / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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