Türkiye Libya konferansından çekildi

Türkiye, İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen ve iki gün sürmesi planlanan Libya konferansından çekildi. Karar, Türkiye'nin konferans çerçevesinde gerçekleştirilen bir toplantıdan "dışlanması" üzerine alındı.

Söz konusu toplantıda, Libya'nın kuzeydoğusunun kontrolünü elinde bulunduran General Halife Hafter ile rakibi konumundaki Başbakan Fayiz es-Serrac bir araya getirilmişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin ev sahipliğindeki toplantıya, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de katılmıştı. Türkiye bu toplantıya davet edilmemişti. Ancak konferans kapsamında daha sonra Türkiye'nin de katılacağı bir yuvarlak masa toplantısının düzenlenmesi planlanıyordu.

Konferans öncesi Palermo'da verilen akşam yemeğine ev sahipliği yapan İtalya Başbakanı Conte ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı olan Hafter, ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenirken, BM dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü Trablus'ta Serrac'ın başkanlık ettiği Uluslararası Mutabakat Hükümeti'ni tanıyor. Hafter güçleri, Türkiye ve Katar'ı rakiplerine askeri ve mali destek vermekle suçluyordu.

"Hayal kırıklığıyla terk ediyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konferanstan çekilme kararı konusunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi dışlayan tüm toplantıların Libya sorununun çözümüne zarar vereceğini" belirtti. Palermo'da gazetecilere konuşan Oktay, "Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emrivakisiyle bazıları İtalyan ev sahipliğini suistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya'da istikrar sağlanamaz" dedi.

Türkiye'nin Libya'daki tüm aktörlerle diyaloğa açık olduğunu ifade eden Oktay, "Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayriresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye derin hayal kırıklığıyla toplantıyı terk ediyor" diye konuştu.

İtalya Başbakanı Conte ve Libyalı komutan Hafter

Hafter'den Serrac'a yeşil ışık

Bir İtalyan yetkilinin AFP'ye verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin katılmadığı toplantıda Hafter, Serrac'ın ülkede düzenlenmesi planlanan seçimlere kadar görevde kalmasına sıcak baktığını belirterek "Dere geçerken at değiştirilmez" dedi.

İtalya Başbakanı Conte, konferansta yaptığı açıklamada, Libya'da 2019 baharında seçimlerin düzenlenmesini "ümit ettiklerini" söyledi. Seçimler için gerekli güvenlik ve anayasa koşullarının sağlanmasının önemine dikkat çeken Conte, bu çerçevede BM temsilcisi Salame tarafından belirlenen siyasi geçiş planıyla uyumlu hareket edileceğini belirtti.

DW,AFP,AP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe