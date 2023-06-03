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Türkiye Kosova'ya komando gönderiyor

24 dakika önce

Türkiye, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya komando taburu göndereceğini duyurdu. Ankara, Kosova'nın kuzeyindeki olayların diyalog yoluyla çözümü için çağrıda bulundu.

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Kosova'nın kuzeyindeki NATO barış gücü askerleri
Kosova'nın kuzeyindeki NATO barış gücü askerleriFotoğraf: AFP/Getty Images

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburu görevlendirildiğini ve bu taburun 48 saat içinde Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikali için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Türkiye, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023'e kadar Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır" denildi.

Kosova'da tansiyon düşmüyor

Siyasi krizin şiddet olaylarına dönüştüğü Kosova'nın kuzeyinde, Sırpların çoğunlukta olduğu bölgelerde Arnavut belediye başkanlarının göreve gelmesinin ardından gerginlik tırmanmıştı. Bölgedeki Sırplar, Nisan ayındaki seçimleri boykot etmişti.

Bölgede hafta başında çıkan olaylarda, belediye başkanlarının göreve gelmesini protesto eden 52 Sırp ve NATO'nun 30 barış gücü askeri yaralanmıştı. Olayların ardından NATO, Kosova'daki asker sayısını artıracağını duyurmuştu.

DW,rtr/CÖ,HT

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