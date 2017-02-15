Türkiye, Katar ve Taliban arasında havalimanı müzakeresi

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yönetim ve güvenliğiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Fransa'dan yapılan açıklamaya göre Taliban, havalimanının yönetimi konusunda Türkiye ve Katar ile görüşüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Taliban'ın Kabil havalimanının güvenliğini bir an önce sağlaması gerektiğini, böylece Afganistan'dan ayrılmak isteyen insanların da ticari uçuşlardan faydalanabileceğini söyledi.

"Havalimanının güvenliğinin sağlanması hakkındaki BM Güvenlik Konseyi kararı uygulanmalı. Havalimanının yönetimi konusunda Katarlılar ve Türklerle görüşmeler sürüyor" diyen Le Drian, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na erişimin güvenli hâle getirilmesi için daha talepkâr olmaları gerektiğini belirtti.

Le Drian, Fransa'nın Taliban'a baskı yapmayı sürdürmek zorunda olduğunu ancak Taliban'la müzakere etmediğini söyledi.

Kabil havalimanının güvenliğini kendi kontrol etmek isteyen Taliban, Türkiye'den sadece lojistik destek talebinde bulunmuştu. Ancak Ankara henüz bu teklifi kabul etmedi.

Japonya, büyükelçiliğini Türkiye'ye taşıdı

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok devlet, bu ülkedeki diplomatik temsilciliğini kapattı.

Bu ülkelerden Japonya, Afganistan'daki büyükelçiliğini geçici olarak Türkiye'ye taşıdığını duyurdu.

Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsy Motegi, büyükelçiliği şimdi de Türkiye'den Katar'a taşımayı planladıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Ortadoğu'ya ziyaret düzenleyen Motegi, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge ülkelerindeki liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Katar'ın siyasi öneminin giderek artacağı izlenimi edindiğini söyledi.

Taliban'ın ofisinin bulunduğu Katar'ın, Afganistan'ın geleceğinde önemli bir siyasi rol oynaması bekleniyor.

DW,rtr,AP/CÖ,JD

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