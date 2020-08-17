Türkiye, Katar ve Libya arasında üçlü askeri anlaşma

Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümet, Türkiye ve Katar ile üçlü askeri anlaşma imzalandığını bildirdi. UMH Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah Nemruş, Türkiye ve Katar savunma bakanları Hulusi Akar ve Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Pazartesi günü Trablus'ta gerçekleştirilen görüşmelerde "eğitim amacıyla bir askeri enstitü oluşturulması için anlaşmaya varıldığını" kaydetti.

Nemruş, "anlaşma uyarınca Türkiye ve Katar'ın Libya'ya askeri danışman göndereceğini ve askeri akademilerinde Libyalı subaylara eğitim vereceklerini" belirtti.

UMH'ya yakın Febrayer TV de Savunma Bakanı'nın, "Türkiye ve Katar'la Libya ordusunu inşa etmek ve eğitim ve danışmanlık konularında işbirliği yapmaya karar verdik. Libya'ya askeri danışman gönderilmesi ve Libyalı askerlerin iki ülkede eğitim alması kararlaştırıldı" açıklamasına yer verdi.

Türk Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette , güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yerinde incelediği, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilmişti. Türkiye, geçen yıl 27 Kasım'da UMH ile biri Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması, diğeri de güvenlik ve askeri işbirliği alanlarında olmak üzere iki ayrı mutabakata imza atmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün Trablus'ta Libyalı mevkidaşı Taha Siala ile bir araya gelmiş ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Sirte kenti etrafında asker ve silahtan arındırılmış bölge oluşturulması önerisini desteklediklerini vurgulamıştı. Libya'da "aldatıcı bir sessizlik" ortamı olduğunu belirten Maas, çatışan tarafların ve onları destekleyen ülkelerin Libya'yı silahlandırmaya devam ettiği uyarısı yapmıştı. Maas Salı günü de Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunuyor.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından sonra iç savaşa sürüklenen ülke 2014'ten bu yana iki ayrı kontrol bölgesine ayrılmış durumda. Ülkenin batı kesimleri BM'nin tanıdığı UMH'nın, zengin petrol yataklarının bulunduğu doğu ve güney kesimleri de Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolü altında bulunuyor. Hafter, Tobruk merkezli meclisin desteğine sahip. Türkiye'nin geçen yıl Aralık ayından itibaren askeri desteğini artırması sonucu askeri güç dengesi UMH lehine değişmiş ve Trablus hükümeti stratejik öneme sahip çeşitli bölgeleri Hafter birliklerinden geri almıştı.

DW,AFP/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe