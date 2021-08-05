 Türkiye Kadınlar Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak | Türkiye | DW | 05.08.2021

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Türkiye

Türkiye Kadınlar Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Türkiye, Aralık ayında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

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Türkiye, bu yıl 14-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.



Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi'ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından "wild card "ile davet edilen kulüpler arasında gerçekleştirilecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na iki takımla katılacak.

DW/BK,ETO

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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