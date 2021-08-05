Türkiye Kadınlar Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

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Türkiye, Aralık ayında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.
Türkiye, bu yıl 14-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.
Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi'ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından "wild card "ile davet edilen kulüpler arasında gerçekleştirilecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak.
Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na iki takımla katılacak.
DW/BK,ETO
©️ Deutsche Welle Türkçe
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde Mete Gazoz, okçulukta altın madalya kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez çeyrek finale yükseldi.