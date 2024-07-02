Türkiye kökenli milletvekili Yeşiller'den CDU'ya geçiyor

Yeşiller partisi üyesi milletvekili Melis Sekmen muhafazakâr Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine geçme kararı aldı. Türkiye kökenli milletvekili, dün Yeşiller partisinden ve Alman meclisindeki Yeşiller grubundan ayrıldığını açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'ya Yeşiller'den ayrılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Sekmen, bu kararı uzun bir sürecin sonunda aldığını belirtti. "Siyasetin nasıl ve hangi şekilde yapılması gerektiğine dair düşüncelerinin geliştiğini" ifade eden 30 yaşındaki siyasetçi kararını "ileriye doğru bir adım" olarak nitelendirdi.

Almanya'da insanların "kategorize edilmeden düşüncelerini ve kaygılarını dile getirebilecekleri bir tartışma kültürüne" ihtiyacı olduğunu belirten Sekmen, bu fikirlerin de "siyasetin aşırı uçlarından değil, güçlü merkezinden gelmesi" gerektiğini ifade etti. Sekmen, CDU'nun parti programının insanları kökenleri ile değil, eylemleri ve yarattıkları etki ile değerlendirdiğini dile getirdi.

30 yaşındaki siyasetçinin babası gençlik yıllarında Türkiye'den Almanya'ya geldi. Mannheim'da dünyaya gelen Sekmen, 2011 yılında Yeşillere üye oldu. Yerel siyasette aktif olan 2014 yılında Mannheim Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Türkiye kökenli siyasetçi, 2021 yılındaki genel seçimlerde de Alman meclisine girdi. Meclis Ekonomi Komisyonu üyesi olan Sekmen, 2022 yılından bu yana parlamento bünyesindeki "Kuruluşlar ve Girişimler" adlı çalışma grubunun da başkanlığını yürütüyor.

Yeşiller, Sekmen'in milletvekilliğini bırakmasını istedi

Sekmen'in CDU'ya katılma kararı parti içinde memnuniyetle karşılanırken, Yeşiller partisinde ise üzüntü yarattı.

Yeşiller partisinin Mannheim örgütü, Sekmen'in milletvekilliği görevini bırakmasını istedi. Mannheim örgütünden yapılan açıklamada, Sekmen'in Yeşiller partisinin eyalet listesi üzerinden seçildiği belirtilerek, Yeşiller listesinde yer alan başka bir ismin meclise girebilmesi için görevini bırakması gerektiği vurgulandı.

Yeşiller partisinden CDU'ya geçişler nadiren oluyor. Son olarak 1996 yılında eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nden vatandaş hakları savunucusu Vera Lengsfeld Yeşiller'den Hristiyan Birlik (CDU/CSU) grubuna geçmişti. Mecliste CDU/CSU grubunun 195, Yeşiller grubunun ise 118 milletvekili bulunuyordu.

dpa/JD, BÖ

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