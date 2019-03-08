 Türkiye İzlanda’ya protesto notası verdi | TÜRKİYE | DW | 10.06.2019

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TÜRKİYE

Türkiye İzlanda’ya protesto notası verdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda havalimanında saatlerce bekletilmesi Ankara’nın büyük tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları "saygısızlık" olarak nitelendirirken Türkiye İzlanda’ya nota verdi.

Island Reykjavik - Screenshot aus Video in dem Emre Belozoglu der türkischen Nationalmannschaft eine Klobürste hingehalten wird (picture-alliance/AA)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında Pazar akşamı İzlanda’ya giden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Reykjavik Havalimanı’nda saatlerce bekletilerek, teamüllerin dışında kapsamlı bagaj ve pasaport kontrolüne tabi tutulması Türkiye’nin büyük tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın Rejkyavik Havalimanı'nda maruz kaldığı duruma ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği'nce bu ülkeye nota verildiği açıklandı. Türkiye ile İzlanda arasında karşılıklı olarak diplomatik temsilcilik bulunmadığı için Oslo Büyükelçisi İzlanda'da da akredite olarak görev yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşananları "saygısızlık" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini duyurdu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

İzlandalı yetkililer suskun

Pazar günü akşam saatlerinde İzlanda’ya ulaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin İzlandalı yetkililer tarafından maruz kaldığı uygulamalar, futbolcuların sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyuna yansımış ve olay Türkiye kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Öte yandan milli takımın kaptanı Emre Belözoğlu’na, havalimanı çıkışında gazetecilere açıklama yaparken İzlandalı bir taraftar tarafından tuvalet fırçası uzatılması da tepkileri artırdı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaşananları "diplomatik temüllerden ve sportmenlikten uzak" olarak değerlendirmişti. İzlanda ise yaşananlara dair henüz bir açıklama yapmadı.

SID / ET,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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