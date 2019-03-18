 Türkiye: İran′la PKK′ya yönelik operasyon sürecek | TÜRKİYE | DW | 20.03.2019

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TÜRKİYE

Türkiye: İran'la PKK'ya yönelik operasyon sürecek

Türkiye ve İran'ın, haftabaşında PKK'ya yönelik başlattığı ortak operasyonunun devam edeceği açıklandı. Türk İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında operasyonların "bir süre" daha devam edeceği belirtildi.

Türkei Armee Soldaten Symbolbild (picture-alliance/AA/V. Gurgah)

Türkiye ve İran'ın PKK'ya yönelik ortak operasyonlara devam etme konusunda anlaştığı belirtildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı, operasyonlara bir süre daha devam edileceğini duyurdu. Açıklama İran'la koordinasyon amacıyla yürütülen telefon görüşmelerinin ardından yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile yaptığı görüşmede eş zamanlı operasyonlarda gelinen noktadan duyulan memnuniyet dile getirildi. Görüşmede, bölgedeki gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürütülen iş birliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğu vurgulandı. 

Operasyon hakkında bir görüşme de Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai arasında gerçekleştirildi. İki komutanın operasyonun bir süre daha devam etmesi kararı aldığı açıklandı.

İki ülke tarafından düzenlenen ortak operasyon 18 Mart'ta başlamıştı. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazartesi günü duyurmuştu. Ancak bu açıklamadan birkaç saat sonra İran, ortak operasyon düzenlendiği yönündeki haberi yalanlamıştı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan İran ordusundan bir yetkili "Türk ordusu PKK'ya operasyon yaptı ama İran silahlı kuvvetleri bu operasyonun bir parçası değildi" demişti.

İHA,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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