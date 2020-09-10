 Türkiye ile Yunanistan görüşmelere başladı | TÜRKİYE | DW | 10.09.2020

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TÜRKİYE

Türkiye ile Yunanistan görüşmelere başladı

Türk ve Yunan yetkililer Ege ve Doğu Akdeniz'de askeri tansiyonu düşürme amaçlı görüşmeler için Brüksel'deki NATO ana karargahında bir araya geldi. Salı günü başlaması öngörülen görüşmeler ertelenmişti.

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NATO'nun girişimiyle Türk ve Yunan heyetler arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri gerilimi azaltma amaçlı görüşmeler başladı. İki taraftan yetkililerin Brüksel'deki NATO ana karargahında bir araya geldiği bildirildi.

Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığı" bildirildi.

Açıklamada, toplantıda askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilerek müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Daha önce Reuters haber ajansına konuşan ve kimliği açıklanmayan bir Türk yetkili, Brüksel'deki görüşmelerin TSİ 15.30'da başladığını belirterek "Türkiye konunun diyalog yoluyla ve önkoşulsuz bir şekilde çözümü için çabaları desteklemeye devam etmektedir" demişti.

İki ülkeden yetkililerin geçen haftaki ilk temasların ardından Salı günü Brüksel'de bir araya gelmesi planlanmış, ancak ardından toplantı ertelenmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in geçen hafta gündeme getirdiği görüşmelerle Türk ve Yunan savaş gemileri arasında geçen ay yaşanan çarpışma gibi olayların önlenmesi amaçlanıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den savaş gemilerini çekmemesi durumunda AB'nin Türkiye'ye yönelik "anlamlı" yaptırımları yürürlüğe sokması gerektiğini vurgulamıştı. Mitsotakis Türkiye ve Yunanistan'ın diyaloğa ihtiyacı olduğunu ancak bunun "namlu ucunda" yapılamayacağını söylemişti.

Türkiye, Yunanistan'ın müzakereler için gemilerini bölgeden çekme şartını kabul etmemiş, önkoşullar altında müzakereye oturmayacağını bildirmişti.

rtr/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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Reuters: Türkiye ile Yunanistan görüşmelere başladı

Reuters'ın haberine göre Türk ve Yunan yetkililer Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. İki ülke arasında askeri tansiyonu düşürme amacıyla Salı günü yapılması planlanan toplantı ertelenmişti.  

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