Türkiye ile Yunanistan arasında uçuş izni gerginliği

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğe yeni bir boyut daha eklendi.

Yunan devlet radyosu ERT, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı taşıyan uçağın pilotu Türkiye'nin uçuş izni vermemesi nedeniyle Türkiye ve Irak sınırında havada 20 dakika boyunca turlamak zorunda kaldığını iddia etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiaları yalanladı.

Yunan kaynaklarının verdiği bilgiye göre pilot, Atina'ya dönmek için yeterli yakıtının olmadığını bildirmesinin ardından Türkiye'den hava sahasını kullanma izni geldi. Olay yaşandığı sırada Dendias'ın Irak'ın başkenti Bağdat'tan Atina'ya doğru uçtuğu belirtildi.

Yunan medyası ve Yunan Savunma Bakanlığı çevrelerinin olayı Türkiye'nin özellikle güçlük çıkarmak istediği şeklinde yorumladığı aktarıldı.

Türkiye iddiaları yalanladı

İddialarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bakan Dendias’ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı 14 Ekim'de Irak'a götürüp getirmek üzere hava sahamızdan üst uçuş izni talep edilmiş, bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak'ta arızalanması üzerine, Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, sözkonusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir" dedi.

Türkiye, hafta başında sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir Navtex mesajı yayınlamış ve bu, iki ülke arasında gerginliğin yeniden tırmanmasına yol açmıştı. Yunanistan, Türkiye ile planlanan istikşafi görüşmelerden Oruç Reis'in yeniden görevlendirilmesi nedeniyle çekilebileceği mesajını vermişti.

Oruç Reis krizinin bugün AB liderler zirvesinde de gündeme gelmesi bekleniyor.

dpa/HS,JD

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