 Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon yükseliyor | AVRUPA | DW | 04.09.2020

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AVRUPA

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon yükseliyor

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimin giderilmesi için ön koşulsuz görüşme önerisini Atina'nın kabul etmediğini açıklarken Yunanistan Başbakanı da Türkiye'ye "tehditlere" son verme çağrısı yaptı.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimi giderme çabaları sürerken her iki ülkeden tekrar karşılıklı suçlamalar geldi. Türkiye, ön koşulsuz görüşme önerisini Yunanistan'ın kabul etmediğini açıkladı. Yunanistan ise görüşmelere başlanması için Türkiye'nin "tehditlere" son vermesi gerektiğini savunuyor.

Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimin giderilmesi konusunda ön koşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın kabul etmediğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

NATO'nun Doğu Akdeniz'de istenmeyen bir kaza meydana gelmesini riskini azaltmak için başlatmaya çalıştığı inisiyatife değinen Çavuşoğlu, Yunanistan'ın NATO arabuluculuğu konusunda yalan söyleyerek "bir kez daha diyalogtan yana olmadığını" gösterdiğini dile getirdi. "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir çatışmanın yaşanmaması için teknik düzeyde Yunanistan ve Türkiye'nin içinde olduğu görüşmelerin başlaması konusunda görüşümüzü sordu" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin "her zaman görüşmeden yanayız" yanıtını verdiğini söyledi.

Yunanistan'ın olumlu yanıt vermesinin ardından NATO'nun açıklama yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Maalesef Yunanistan, NATO Genel Sekreteri'ni yalanladı. NATO Genel Sekreteri yalan söylemedi. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi" ifadesini kullandı. Yunanistan'ın "esasen haksız olduğunu bildiğini" belirten Çavuşoğlu, Yunanistan'ı "en çok kışkırtan ülke Fransa" dedi.

Mitsotakis: Tehditlere son verin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise Stoltenberg'in açıklaması sonrası Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için görüşmelere başlanabilmesi için Türkiye'nin "tehditlerine" son vermesi gerektiğini söyledi. Mitsotakis, Cuma günü Atina'da yaptığı açıklamada, Türkiye'ye çağrıda bulunarak "Temasların başlayabilmesi için tehditleri ortadan kaldırın" dedi. Türkiye, savaş gemileri ve bir araştırma gemisi ile Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) krizi tırmandırdığı sürece diyaloğun olmayacağını belirten Mitsotakis, Türkiye'nin provokasyonlarına son vermesi gerektiğini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Mitsotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "hukuk dışı faaliyetleri" konusunda bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

Yunan Başbakan, Türkiye'nin bölge coğrafyasını "değiştirmeye" çalışarak, uluslararası hukuku dikkate almayarak, bölgesel güvenliği "tehlikeye attığını" savundu.

NATO'nun girişimi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Doğu Akdeniz'de istenmeyen "kaza ve olay" riskini azaltmaya yönelik Türkiye ile Yunanistan'ın teknik görüşmelere hazır olduğunu açıklamasına Türkiye destek vermişti. Yunanistan ise teknik görüşmelere hazır olunduğu yönündeki ifadenin "gerçeği yansıtmadığını" belirterek NATO'nun açıklamasını yalanlamıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Gerilimin azaltılması ancak bütün Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesi ile mümkün olur" ifadesi kullanılmıştı.

DW,AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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