Türkiye ile Yunanistan arasında deprem diplomasisi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında yakınlaşma adımları sıklaşıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis Hatay'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu, Türk mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşıyla Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde baş başa gerçekleşen görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 6 Şubat depremlerinden sonra ilk arayan, ilk yardım teklifinde bulunan ülkelerden olduğuna işaret ederek Yunanistan'ın gerek arama kurtarma gerek insani yardım konusunda deprem bölgesindeki çalışmalara önemli katkılar sağladığını söyledi.

Akar: Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olmasını diliyoruz

Yunanistan ile ilişkilerin her zaman iyi olması için karşılıklı gayretlerin sürdürüldüğünü belirten Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii ki bazı sorunlarımız var, bu sorunlarımızı da çözmek durumundayız. Ege'nin iki yakasındaki komşu ülke olarak bizim sorunlarımız da dostluğumuz da çok boyutlu. Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu, yapıcı havanın devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması. Böylece kalıcı bir iş birliği ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşayanların rahat ve güven içinde ve refah içinde yaşaması temel düşüncemiz, arzumuz, isteğimizdir. Bu önemli ve anlamlı ziyaretten dolayı, bu sıkıntılı günlerde bize gösterdikleri nezaketten dolayı değerli dostum Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'a deprem sonrasında bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Yunanistan ve Türkiye savunma bakanları Panagiotopulos ve Akar Fotoğraf: IHSAN YALCIN/DHA

Panagiotopulos: Afetler anlaşmazlıkların ne kadar küçük olduğunu gösteriyor

Nikos Panagiotopulos ise Yunanistan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk dakikalarından itibaren Türkiye'nin uluslararası yardımla ilgili talebi çerçevesinde Avrupa Yardım Mekanizmasının harekete geçmesiyle ilgili üzerine düşeni yaptığını söyledi. Türkiye'de depremden etkilenen insanlara destek olabilmek ve onlarla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Panagiotopulos, "Ben Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendisi Türkiye'ye bu zor günlerin aşılmasında Yunanistan olarak ellerinden gelen bütün desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler. Benzer trajediler, bize doğal afetler esasında ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, problemlerin ne kadar da küçük boyutlarda olduğunu gösteriyor. Başka bir açıdan da baktığımızda bu trajedilerin ve afetlerin aslında gerginliklerin azaltılması anlamında da bir katalizör rolü oynama niteliğinde olduğunu görüyoruz. Tabii bu tür felaketler hiç kimsenin hoşuna gitmez, hiç kimse bu tür felaketler sonrası mutlu olmaz. Ancak biz yine de bu felaketin bir son olmasını diliyor ve bu felaketin ülkelerimiz arasındaki istikrar ve iş birliğine vesile olan bir durum olarak hatırda kalmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis ve İçişleri Bakanı Soylu Fotoğraf: DHA

Göç Bakanından "Türkiye'nin harekete geçme hızına" övgü

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis de Hatay'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Bakan Soylu, "Depremin ilk günlerinde 133 Yunanistan arama kurtarma ekibi, bu zor zamanda burada bizimle birlikte oldu. Ardından 700'ü aşkın Türkiye'ye çadır gönderdiler. Yunanistan'a, Yunan halkına ve hükümetine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunan Bakan ise "İlgimi çeken bir husus da Türk devletinin, Türk hükümetinin harekete geçme hızıydı. Bu dünyada bile çok nadir görülen bir afet sonrasında 2 aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, takdire şayan" dedi.



Mitarakis, Suriyelilerin barınma merkezini de görme fırsatı bulduğunu belirterek "Buradaki var olan yönetim ve organizasyon gerçekten çok harikuladeydi. Bunu kamuoyu önünde de söylemişimdir daha önce. Avrupa Birliği, Avrupa, Türkiye'ye yardım etmeli göç konusunda. Çünkü Türkiye bu hususla ilgili büyük bir yük üstlenmiştir. Ziyaretimin sebebi bu konular değildi. Ziyaretimizin sebebi dostluktu. Bununla da kalmasını istiyoruz. Savunma bakanlarıyla da gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret bu görüşmeler iki ülkenin de ilişkilerinin iyi yönde ilerlemesi bağlılığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

DHA,DW/BK,BÖ