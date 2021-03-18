Türkiye ile yeni bir mülteci anlaşmasına itiraz

Almanya'da örgütlü mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl, Brüksel'de 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde Türkiye konusunda bir açıklama yaptı.

AB devlet ve hükümet başkanlarını Türkiye ile yeni bir mülteci anlaşması yapmaması konusunda uyaran Pro Asyl yöneticisi Günter Burkhardt, Türkiye'deki mülteciler için ne koruma ne de gelecek persfektifi olduğunu savundu. Bunun özellikle Afganlar için geçerli olduğunu ifade eden Burkhardt, "İnsan hakları pahasına yeni bir anlaşma olmamalı" ifadelerini kullandı.

Pro Asyl yöneticisi Günter Burkhardt

Afganların durumu

Afganistan'ın da en çok sığınmacı gelen ülkelerden biri olduğunu belirten Burkhardt, Afganların Yunanistan'daki mülteci kamplarında da Türkiye'ye geri gönderilme tehdidi altındaki en büyük gruplardan birini oluşturduğunu kaydetti.

Pro Asyl kısa süre önce açıkladığı bir raporda, Afganların Türkiye'de korunma imkanlarına ulaşamadıklarına işaret ederek yardımların büyük bir bölümünün Suriyelilere yönelik olduğunu kaydetmişti. Raporda çok sayıda kişinin her an tutuklanma, sınır dışı edilme tehdidi altında olduğuna ve bunun da onları hukuksuzluk ve yasa dışılığa sürüklediğine dikkat çekilmişti.

Müzakereler sürüyor

AB liderlerinin, çarşamba ve perşembe günleri bir araya geleceği zirvede Türkiye ile ilişkilerinin geleceğini de masaya yatıracak. Türkiye ile ilgili olarak görüşülecek gündem maddeleri arasında 2016 tarihli mülteci mutabakatının yenilenmesi de var. Türkiye, müzakereler çerçevesinde mülteciler için AB'den daha fazla maddi yardım istiyor.

Ancak Türkiye'de eleştirilere neden olan insan hakları ve düşünce özgürlüğü ihlalleri nedeniyle Almanya'daki sivil toplum kuruluşları ve siyasetçiler Türkiye ile iş birliğini geliştirmek yerine, temel hak ve özgürlüklerden taviz verilmeyeceğine ilişkin açık bir mesaj verilmesini talep ediyor.

dpa,DW / HS,ET

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