Türkiye ile yakınlaşmaya tepkili eski Yunan Başbakan'a ihraç

Yunanistan'da iktidar partisi Yeni Demokrasi, hükümetin Türkiye ile ilişkileri geliştirme politikasını eleştiren eski Başbakan Antonis Samaras'ı kovdu.

Samaras Yunan To Vima gazetesine verdiği demeçte, Ankara-Atina arasında "sakin sular" adı verilen uzlaşmacı tavrı "Türkiye'nin taleplerine boyun eğmek" olarak niteledi ve Başbakan Kiryakos Mitsotakis'den Dışişleri Bakanı'nı görevden almasını istedi. "Türkiye'nin meydan okumalarını sürekli alttan almak bir merkez politika değildir. 'Dostluk ve huzur' adına tavizkâr olarak yaftalanmaya aldırış etmeyenler evlerine gönderilmeli" diye konuştu.

Sert bir muhafazakâr olan Samaras, 2012-2015 yıllarında başbakanlık, daha önce de Kiryakos Mitsotakis'in babası Konstantin Mitsotakis'in başbakanlığı döneminde dışişleri bakanlığı yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis Fotoğraf: Aris Messinis/AFP

Samaras'ın demeci üzerine Yunan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, "(Samaras) son röportajında hükümetin mevcut politikalarıyla tam bir anlaşmazlık içinde olduğunu vurguladı. Dahası nezaketsiz ve kışkırtıcı biçimde Dışişleri Bakanı'nın sözlerini çarpıtarak yalan söyledi" dedi.

Sözcü açıklamasında, "Bu zorlu zamanlarda kimsenin ülkenin istikrarı ile kumar oynamaya hakkı yok" ifadelerini kullandı ve Samaras'ın partiden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Samaras dışişleri bakanlığı yaptığı 1993 yılında da Kuzey Makedonya'ya karşı sert tutumu nedeniyle partiden atılmış, bu gelişme baba Mitsotakis hükümetinin düşmesine yol açmıştı. Partiye 2004 yılında dönen ve 2012'de başbakan seçilen Samaras'ın halihazırda kabinede bir rolü bulunmuyordu.

Partiden kovulmasından sonra yaptığı açıklamada Samaras, Başbakan Mitsotakis'i "kibirli olmak ve soğukkanlı davranamamakla" suçladı.

AFP / MUK,HT

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