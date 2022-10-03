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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libyalı mevkidaşı Nejla Manguş
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libyalı mevkidaşı Nejla ManguşFotoğraf: Fatih Aktas/Anadolu Agency/picture alliance
PolitikaTürkiye

Türkiye ve Libya enerjide iş birliğini artırıyor

22 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-ile-libya-enerji-alan%C4%B1nda-i%C5%9F-birli%C4%9Fini-art%C4%B1r%C4%B1yor/a-63322732

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle gittiği Trablus'da Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Libya'ya desteği sürdüreceğini belirten Çavuşoğlu, "Milli birlik ve beraberliği engellemeye, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında durmaya Türkiye olarak devam edeceğiz. Bu anlayışla Libya'daki tüm kesimlerle görüşüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ziyarette Türkiye ve Libya arasında iki anlaşma imzalandığını açıkladı. "Hidrokarbonlar ve protokol alanlarında mutabakat muhtıralarını imzaladık" diyen Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız, üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız. Çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı olarak sürdürüyoruz. İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu anlaşmaları da bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda imzalamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, gaz alanındaki anlaşmayla ilgili gelen soruyu "Biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem de denizde, gerek deniz yetki alanlarımızda 'kazan-kazan' anlayışıyla Türk ve Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi işbirliğine gitmeyi hedefliyor. Şu anda gaz anlaşması Enerji Bakanlıklarımız arasında müzakere ediliyor, imzalandıktan sonra içeriğini açıklayacağız" ifadeleriyle yanıtladı.

"Üçüncü ülkelerin müdahale etmeye hakkı yoktur"

27 Kasım 2019'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı. Deniz yetki alanlarını düzenleyen anlaşma Yunanistan ve Fransa'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nin tepkisine yol açmıştı.

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye ve Libya arasındaki daha önce imzalanan deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin tutumu hakkında Çavuşoğlu, "Geçmişte imzaladığımız anlaşmalar, bugünkü anlaşmalar, iki egemen devlet arasında kazan-kazan anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır" dedi. Çavuşoğlu, "Dolayısıyla üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur" diye vurgu yaptı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş da AA'nın haberine göre, basın toplatısında "İki ülke arasında petrol enerjisi ve hidrokarbonlar alanlarında mutabakat muhtırası imzaladık. Söz konusu anlaşmalar iki dost ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini göstermektedir" dedi.

ANKA, DHA, DW/JD, ETO

 

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