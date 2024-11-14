Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Katar Emiri Şeyh el Sani Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. El Sani'nin ziyareti sırasında Türkiye ile Katar arasında askeri, ticari, insani yardım, ulaştırma ve medya alanlarında sekiz anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad el Sani ile bir araya geldi. Katar Emiri Şeyh el Sani'nin ziyareti sırasında iki ülke arasında sekiz anlaşma ve bir ortak bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh el Sani'yi, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan ve el Sani, daha sonra Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10'uncu Toplantısı'na ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Türkiye ve Katar arasında imzalanan sekiz anlaşma, askeri iş birliğinin yanı sıra insani yardım, medya, ticaret, ulaştırma gibi alanları kapsıyor. İki ülkenin savunma bakanlıkları arasında Teknik İşbirliği Anlaşması ile Askeri İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Ticari ilişkilerin artırılması hedefleniyor

Törende, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması ile Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı'na imza atıldı.

Katar Emiri Şeyh el Sani resmi törenle karşılandı Fotoğraf: Taha Ayhan/DHA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kaçır ile birlikte Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faisal Bin Thani Al Thani ile yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ikili iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özellikle sektör bazında karşılıklı yatırım fırsatlarının üzerinde durduk ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için ortak stratejiler geliştirme konusunda mutabık kaldık. Ayrıca, enerji, inşaat ve teknoloji alanlarda projeler üzerinde ortak çalışma yapma kararlılığımızı yineledik" ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Bolat, "İkili ekonomik ilişkilerin ve ticaret hacminin daha da geliştirilmesini teminen Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanını imzalayarak gümrük ve ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi alanında ilk adımlarımızı attık ve yeni bir iş birliği için zemin oluşturduk" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Katar Ulaştırma Bakanı Muhammed bin Abdullah bin Muhammed Al Thani ile imzaladıkları Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına ilişkin iş birliği anlaşmasının ticaret hacmini güçlendireceğini ve lojistik ağları daha da genişleteceğini bildirdi.

Türkiye Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artarak 2,2 milyar dolara ulaştı, 2023 yılında ise yüzde 40 azalarak 1,3 milyar dolara geriledi.

İmzalanan diğer anlaşmalar

Bunların yanı sıra iki ülke arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması, Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Gençlik ve Spor Alanlarında 2025-2026 Yıllarına Ait Uygulama Programı imzalandı.

Törende ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisine imza attı.

DW, DHA/JD, TY

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