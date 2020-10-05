 Türkiye ile Kanada arasında SİHA gerilimi | DÜNYA | DW | 06.10.2020

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DÜNYA

Türkiye ile Kanada arasında SİHA gerilimi

Kanada, Dağlık Karabağ'da kullanılan Türk SİHA'larında Kanada yapımı teçhizat bulunduğu iddiaları üzerine Türkiye'ye bazı malzemelerin ihracat iznini askıya aldı. Türk Dışişleri Kanada'yı çifte standartla suçladı.

TEMSİLİ FOTO: Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı

TEMSİLİ FOTO: Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı

Kanada, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanılan Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarında (SİHA) Kanada yapımı teçhizat bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'ye bazı askeri teçhizat ihracat izinlerinin askıya alındığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne,  Kanada'dan İHA teknolojisinin  Türk İHA ve SİHA'larında kullanıldığına dair iddiaların Bakanlıkça incelenmesi için talimat verdiğini bildirdi.

Silahsızlanma alanında faaliyet gösteren  Kanadalı barış araştırmaları enstitüsü  "Project Ploughshares", Azerbaycan yönetiminin yayınladığı Dağlık Karabağ'daki hava saldırılarına ait görüntülerde SİHA'larda Kanada merkezli L3 Harris Wescam şirketine ait elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin bulunduğunun görüldüğünü bildirmişti.

Türk Dışişleri'nden "Yemen" göndermesi

Türk Dışişleri Bakanlığı ise Kanada'yı çifte standartla suçlayarak, "Kanada'nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'deki askeri krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz" açıklamasını yaptı.

Kanada geçen yıl Ekim ayında Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye askeri teçhizat ihracat izinlerini askıya almış, Mayıs ayında ise yeniden başlatmıştı.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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