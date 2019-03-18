 Türkiye ile İran′dan PKK′ya ortak operasyon | TÜRKİYE | DW | 18.03.2019

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TÜRKİYE

Türkiye ile İran'dan PKK'ya ortak operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İran ile PKK'ya ortak operasyon yapıldığını açıkladı.

Türkei Innenminister Suleyman Soylu (picture-alliance/AA/A. Balikci )

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tahran ile yapılan görüşmeler sonrasında İran ile PKK'ya ortak operasyon yapıldığını açıkladı.

Antalya'nın Serik ilçesinden konuşan Soylu "Bu sabah saat 08.00 itibariyle İran'la evet doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ilk kez ortak operasyon yapmaya başladık" dedi. Soylu, operasyonun sonucunun açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine zaman zaman operasyon düzenliyor. PKK; Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü listesinde yer alıyor.

Öte yandan Türkiye Suriye'de de PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'ye karşı mücadele ediyor ve ABD ile YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) nedeniyle de uzun süredir sorun yaşıyor. ABD ise SDG'yi IŞİD'e karşı savaşta önemli bir ortak olarak görüyor.

İHA/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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