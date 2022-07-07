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Fotoğraf: Evrim Aydin/AA/picture alliance
Ekonomiİsrail

Türkiye ile İsrail arasında havacılık anlaşması

49 dakika önce

İki ülke arasında 1951 yılından beri ilk kez bir havacılık anlaşmasına imza atılacak. Anlaşmayla birlikte iki ülke arasındaki hava trafiğinin daha da artması bekleniyor.

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İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İsrail ile Türkiye arasında 1951 yılından bu yana ilk kez bir havacılık anlaşmasına imza atılacağını açıkladı. Bakanlık anlaşmanın iki ülke arasındaki hava trafiğini daha da geliştireceğini duyurdu.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin de Türkiye'de çeşitli destinasyonlara uçuşlara yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor" denildi.

İsrail Türkiye'deki ticari ataşeliğini açıyor

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı da dün, Bakanlığın Türkiye'deki ticari ataşeliğini 1 Ağustos'tan itibaren yeniden açacaklarını duyurmuş; İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai, "Ticari ataşelik, İsrail'in Türkiye ile ekonomik ilişkileri derinleştirme kararlılığını yansıtıyor" demişti. İsrailli bakan ayrıca, iki ülke arasında ortak bir ekonomik konferansı da hayata geçirmek istediklerini söylemişti.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı açıklamasında ayrıca İstanbul'daki ticari ataşelerin yeniden faaliyete geçmesinin Türkiye pazarına ihracat yapan yaklaşık 1540 İsrailli şirketi de etkileyeceği ve ticarei faaliyetlerini güçlendirmelerine yardımcı olacağı belirtilmişti.

Diplomatik temsili büyükelçi düzeyine çıkarmak için çalışma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile 23 Haziran'da Ankara'da biraraya gelmişti. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Çavuşoğlu iki ülke arasındaki diplomatik temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine çıkartılması için çalışmaların başlatıldığını söylemişti. İki ülkenin ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz" demişti.

 

Reuters / EC,ET

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