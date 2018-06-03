Türkiye ile Hollanda arasında "normalleşme" sinyalleri

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cuma günü yaptığı açıklamada, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile iki ülke ilişkilerinin "normalleşmesi" konusunda görüş birliği sağladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile NATO zirvesi kapsamında iki ülke ilişkilerini de değerlendirdiklerini ve "ilişkileri bozan üzüntü verici olayları" ele aldıklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı "stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilere zarar veren tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da beklentisi olduğunu" kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti" diye konuştu.

Bunun üzerine Hollandalı mevkidaşı ile bir de telefon görüşmesi yaptığını belirten Çavuşoğlu, "normalleşme" yönünde adımlar atılacağını ve bu kapsamda en kısa sürede karşılıklı olarak Lahey ve Ankara'da büyükelçilerin yeniden görevlendirileceğini belirtti.

Hollanda ANP haber ajansı da iki ülke ilişkilerinde normalleşme kararı alındığını bildirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu

Neler olmuştu?

Ankara ile Lahey arasında diplomatik kriz, Türkiye'de 16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği referandumu öncesinde patlak vermişti. Hollanda hükümeti, seçim kampanyası etkinlikleri kapsamında Hollanda’yı ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemişti. Lahey, genel seçimler öncesi ülkedeki "kamu düzeninin korunmasını" gerekçe göstermişti.

Çavuşoğlu'nun ardından da seçim kampanyası için Almanya üzerinden karayoluyla Hollanda'ya giriş yapan dönemin Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sınır dışı edilmişti. Hollanda hükümeti, Bakan Sayan'ın, seçim etkinliği yapmak üzere Rotterdam'a gelmemesine yönelik kendileri tarafından yapılan çağrıları dikkate almadığını belirtmişti.

Yaşananların ardından karşılıklı açıklamalarla gerginlik artarken, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'i resmi olarak geri çektiğini açıklamıştı. Açıklamada, Hollanda'ya da Türkiye'den yeni bir büyükelçinin kabul edilmeyeceği belirtilmişti. Türkiye de Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan'ı, diplomatik krizin ardından Ankara'ya çağırmıştı.

DW,Reuters,GA/CÖ

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