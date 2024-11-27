Yenilenebilir enerjide Türk-Alman iş birliği artırılacak

Türkiye ile Almanya yenilenebilir enerji alanındaki iş birliklerini geliştirmek istiyor. Bu bağlamda düzenlenen Enerji Forumu'na, Almanya Ekonomi Bakanı Habeck ile Türkiye Enerji Bakanı Bayraktar da katıldı.

Türkiye ile Almanya arasında, yenilenebilir enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Türk-Alman Enerji Forumu, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi. 2013 yılından bu yana altıncısı düzenlenen Forum bu sene "The Power of Partnership" (Ortaklığın Gücü) başlığı altında organize edildi.

Siyaset, ekonomi ve sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan, enerjiden de sorumlu Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, yenilenebilir enerjiler konusunda "harekete geçmenin zamanının geldiğini" ifade ederek "son yıllarda bu alanda büyük ilerlemeler kaydettik, Türkiye'nin de sanayisini karbonsuzlaştırmak için büyük planları var" dedi.

Özellikle zorlu zamanlarda yapıcı diyaloglar içinde olmanın önemli olduğunu dile getiren Bakan Habeck, ekonomik ve ticari ilişkilerin de çeşitlendirilmesinin zorunlu bir hal aldığını, bunun da "Almanya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırı savaşından çıkardığı bir ders olduğunu" vurguladı.

Bayraktar'dan enerji alanındaki iş birliğinin önemine vurgu

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da konuşmasında, iki ülke arasındaki iş birliklerini taşıyan en önemli sütunlardan birinin enerji alanı olduğunu ifade ederek bu iş birliğinin mineraller konusundaki ortaklıklarla daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, X hesabından paylaştığı mesajında, "2035 yenilenebilir enerji yol haritamızla yatırımcılara ciddi fırsatlar sunan iddialı hedefler ortaya koyduk. Bu noktada Almanya ile ortak iklim hedeflerimiz doğrultusunda iş birliği potansiyelimizin yüksek olduğunu dile getirdik. Ayrıca enerjide ekipman üretiminin olmazsa olmazı madenlerin enerji dönüşüm sürecine dahil edilmesinin gerekliliğini vurguladık. Bu doğrultuda Almanya ile altı yıldır gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen enerji forumunun adının 'Enerji ve Maden Forumu' şeklinde değiştirilmesini önerdik" dedi.

Forum sonrası Türk ve Alman şirketleri arasında üç ayrı anlaşma imzalandığını da duyuran Bayraktar, "Almanya ile iş birliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İki bakanın önünde imzalanan iş birliği anlaşmaları yenilenebilir enerjileri kapsıyor. Bu bağlamda Alman rüzgâr enerjisi şirketi Enercon ile Türk şirketi Polat Enerji arasında imzalanan anlaşma, Türkiye ve Türkiye'ye komşu ülkelerde oluşturulması planlanan, 2 bin 500 megavat enerji üretimi kapasitesine sahip rüzgâr enerjisi tesisleri için türbinlerin kurulumunu öngörüyor.

Habeck ve özel sektör temsilcileriyle görüşme

Enerji Bakanı Bayraktar ve Ekonomi Bakanı Habeck, Forum marjında heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, bu görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda Habeck ile birlikte Türk ve Alman enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir yuvarlak masa toplantısı yaptıklarını da kaydetti.

Bayraktar, "Özel sektör temsilcileriyle Türkiye'nin artan enerji talebi doğrultusunda ortaya koyduğu hedefleri paylaştık. 2035 yenilenebilir enerji yol haritamız kapsamında yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım alanı açtığımızı vurguladık. Ekonomik büyüme ve refahın olmazsa olmazı kamu-özel sektör iş birliğinde Alman şirketlerle de ortak faydaya dayalı önemli projeler geliştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Almanya, 11 yıldan bu yana enerji alanında dönüşüm, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil hidrojen alanlarında iş birliği yapıyor.

DW,dpa/ET,JD