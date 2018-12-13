Türkiye ile Almanya arasında "bakım anlaşması" önerisi

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler, Türkiye ile Almanya arasında hasta ve yaşlılara yönelik bakım anlaşması imzalanması çağrısı yaptı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Güler, Westdeutsche Allgemeine Zeitung’a yaptığı açıklamada, böylelikle Almanya'dan Türkiye'ye geri dönen ilk kuşak göçmenlerin, Türkiye’de bakımlarının karşılanmasının mümkün olacağını ifade etti. "Almanya’da bakım sigortasına prim ödeyen çok sayıda göçmen, geldikleri ülkede bakılmak istiyor” diyen Güler, “Bu neden mümkün olmasın? Sonuçta bir Alman, İspanya'da bakım sigortasından yararlanabiliyor. İnsanlar nerede istiyorlarsa, neresi onlar için kolaylıklar sağlıyorsa, orada yaşlanabilmeliler” şeklinde konuştu.

İlk kuşağın ihtiyaçlarına yönelik bakım

Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Müsteşarı Güler ve eyalet parlamentosu Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Serdar Yüksel, Almanya’da yaşlı göçmenlerin bakımı konusunda iyileştirmeler yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yüksel, aynı gazeteye yaptığı açıklamada, "sosyal yardım konusunda çalışan derneklerin ilk kuşak göçmenlerin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurması gerektiğini” belirtti.

SPD'li Yüksel, "Yaşlı, bakıma ihtiyacı olan Müslüman bir erkek örneğin kadın bir hasta bakıcı tarafından yıkanmak istemez. Başka yiyecekler yemek ister, dini ihtiyaçları vardır, dil sorunları yaşar” şeklinde konuştu.

Uyum Müsteşarı Güler, "kültürel duyarlılığa göre bakım” alanında talebin büyük ancak sunulan hizmetlerin çok az olduğunu vurguladı. Köln’de göçmenlere yönelik bir bakımevini örnek gösteren Güler, "Orada insanlar kuyruk oluyor. Avusturya'dan bile talep var” dedi.

KNA,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe